Ідеал краси дуже мінливий

У сучасному світі онлайн-знайомства – поширений спосіб зустріти майбутню дружину чи чоловіка.

Цікаво Невдалі стосунки: чому люди їх не завершують, а продовжують

Згідно з дослідженнями, привабливість обличчя залежить від фото, яке ми бачили перед тим у додатку. Якщо воно здалося симпатичним, то й світлина наступного користувача виглядатиме привабливішою. Тобто, якщо ваше обличчя опиняється серед багатьох ретельно відібраних світлин інших людей, це тільки вам на користь.

Онлайн-знайомства / Фото Shutterstock

До того ж у мобільних додатках для знайомства перегляд профілів відбувається дуже швидко. Спрацьовує ефект "побіжного погляду", тобто що менше ми роздивляємося обличчя, то привабливішим воно нам здається.

Як пояснюють вчені, це змушує придивитися до фото уважніше і не пропустити свою потенційну пару.

Не завжди протилежності притягуються

Деякі риси особистості є перевагою для стосунків, незалежно від того, чи їх мають обидва партнери, чи лише один. Це доброзичливість та низький рівень нейротизму.

Для деяких інших рис вдачі важливим виявляється їх комбінація в партнерах. Наприклад, тривожні особистості зі страхом бути покинутими отримують більше задоволення від стосунків з партнером зі схожим характером.

Крім цього, для стосунків важливо, якщо обидва партнери будуть або жайворонки, або сови.



Однаковий режим / Фото GettyImages

Але не завжди віддзеркалення певних власних рис у другій половинці сприяє стосункам. Наприклад, це стосується такої риси, як сумлінність.

Якщо тільки один партнер дисциплінований та надає перевагу плануванню, а не спонтанній поведінці, то на стосунках це позначається добре. Така пара компенсує недоліки одне одного.

Шлюб не завжди робить щасливішим

Пари, які добре пасують одне одному, зазвичай згодом одружуються. Але що це означає для вашого задоволення від життя? Дослідження свідчать, що шлюб змінює характер людини.



Шлюб змінює людей / Фото CBHS Corporate Health

Чотирирічне спостереження за понад 15 тисячами німців показало, що після одруження люди ставали менш відкритим досвіду та менш комунікабельними.

З іншого боку, одружені учасники опитування зазначали, що в них покращилися навички самоконтролю і вони навчилися більше прощати, що, вочевидь, є важливими рисами для тривалих відносин.

Важливо Що заважає побудувати щасливі стосунки: 4 переконання, які мають негативний вплив

Щодо зарозумілості подружніх пар, цей ефект дійсно існує і пов'язаний з тим, що молодята справді вважають себе щасливішими за своїх неодружених друзів, принаймні деякий час. Задоволення життям у багатьох людей підвищується після шлюбу, але за декілька років, як правило, повертається на попередній рівень.