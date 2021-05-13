"Вечный должник"

"Я должна ему помочь", "Я должен у нее спросить" или любая другая формулировка.

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Бессознательные долги заставляют слишком беспокоиться жизнью других и забывать фокусироваться на самом себе. Никто не будет интересоваться человеком, пока он сам не будет заинтересован собой.

"Часы тикают"

Часто у девушек бывает, когда они встречают с парнем в лучшем случае, 3 недели, однако не наслаждаются временем вместе и не пытаются узнать его получше. Все потому, что мысленно уже просчитывать, когда там он предложит съехаться, выйти за него.

Важно в жизни ставить свои приоритеты и настраивать собственный ритм, а не пытаться подстроится под чьи-то стандарты, представления и временные границы.



Наслаждаться временем, который проводите вместе / Фото Getty Images​

"Заслужила"

Часто на абьюз в отношениях, даже родные люди могут реагировать такими фразами, как "заслужила" или "терпи".

Никто не обязан быть в отношениях, где происходит любое насилие, неуважение или ущемление. Каждый заслуживает быть в гармоничных отношениях, даже если и делал "неправильные поступки" в жизни.

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"Стерпится – слюбится"

В реальной жизни эта фраза никогда не срабатывает. В отношениях люди вместе развиваются и растут. Если есть что-то, что партнер не может принять, а выйти на диалог не получается, – это путь в один конец. Потому что агрессия, что растет, и недосказанность – фундамент, который однажды упадет с громким треском.