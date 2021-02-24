Кабинет Министров утвердил государственную социальную программу предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на 2021 – 2025 года.

Впервые будут разработаны программы для пострадавших и соответствующие программы для детей-обидчиков с методическими рекомендациями их выполнения.

Важно Сервис "еМалятко" для жителей временно оккупированных территорий: как воспользоваться

Кроме того, дополнительно создано 450 специализированных служб поддержки пострадавших – приютов, мобильных бригад социально-психологической помощи, дневных центров социально-психологической помощи, специализированных служб первичного социально-психологического консультирования.

В приложении к постановлению программа предусматривает:

Совершенствование системы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола.

Введение системного реагирования на насилие.

Обеспечение пострадавшим лицам доступа к комплексным услугам, ориентированных на их потребности.

Предоставление качественных социальных услуг пострадавшим от насилия.



Новые государственные шаги / Фото kmu.gov.ua

Введен меры обеспечения индивидуального подхода к допросу детей независимо от их статуса в уголовном производстве.

Уже в 2021 году предусмотрено проведение судебных заседаний в дружеском к ребенку окружении. А к 2022 году предусмотрено обновление Государственных стандартов по обеспечению включения в компонент дошкольного, начального, среднего, профессионального, высшего образования положений ценностных ориентиров ненасильственного поведения.

Интересно Преступление, а не личное дело: как государство реагирует на проблему домашнего насилия

Ориентировочный объем расходов, предусмотренных на реализацию государственной программы в течение 2021 – 2025 годов, составит:

► Из государственного бюджета – 833 083, 7 тысячи гривен.

► Из местных бюджетов – 391 180, 9 тысячи гривен.

► Из других источников – 102,0 тысяч гривен.