Кабінет Міністрів затвердив державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 2021 – 2025 роки.

Вперше будуть розроблені програми для постраждалих осіб та відповідні програми для дітей-кривдників з методичними рекомендаціями їх виконання.

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Крім того, додатково буде створено 450 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб – притулків, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денних центрів соціально-психологічної допомоги, спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування.

В додатку до постанови програма передбачає:

Удосконалення системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Запровадження системного реагування на насильство.

Забезпечення постраждалим особам доступу до комплексних послуг, орієнтованих на їхні потреби.

Надання якісних соціальних послуг постраждалим від насилля.



Нові державні кроки / Фото kmu.gov.ua

Запроваджено заходи забезпечення індивідуального підходу до допиту дітей незалежно від їх статусу у кримінальному провадженні.

Вже у 2021 році передбачено проведення судових засідань у дружньому до дитини оточенні. А до 2022 року передбачено оновлення Державних стандартів щодо забезпечення включення до компонента дошкільної, початкової, середньої, професійної, вищої освіти положень ціннісних орієнтирів ненасильницької поведінки.

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Орієнтовний обсяг видатків, передбачених на реалізацію державної програми протягом 2021–2025 років, становитиме:

► З державного бюджету – 833 083,7 тисячі гривень.

► З місцевих бюджетів – 391 180,9 тисячі гривень.

► З інших джерел – 102,0 тисяч гривень.