Протидія домашнього насильства: що передбачає програма, яку затвердив уряд
Кабінет Міністрів затвердив державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 2021 – 2025 роки.
Джерело:Урядовий портал
Вперше будуть розроблені програми для постраждалих осіб та відповідні програми для дітей-кривдників з методичними рекомендаціями їх виконання.
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Крім того, додатково буде створено 450 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб – притулків, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денних центрів соціально-психологічної допомоги, спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування.
В додатку до постанови програма передбачає:
- Удосконалення системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.
- Запровадження системного реагування на насильство.
- Забезпечення постраждалим особам доступу до комплексних послуг, орієнтованих на їхні потреби.
- Надання якісних соціальних послуг постраждалим від насилля.
Нові державні кроки / Фото kmu.gov.ua
Запроваджено заходи забезпечення індивідуального підходу до допиту дітей незалежно від їх статусу у кримінальному провадженні.
Вже у 2021 році передбачено проведення судових засідань у дружньому до дитини оточенні. А до 2022 року передбачено оновлення Державних стандартів щодо забезпечення включення до компонента дошкільної, початкової, середньої, професійної, вищої освіти положень ціннісних орієнтирів ненасильницької поведінки.
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Орієнтовний обсяг видатків, передбачених на реалізацію державної програми протягом 2021–2025 років, становитиме:
► З державного бюджету – 833 083,7 тисячі гривень.
► З місцевих бюджетів – 391 180,9 тисячі гривень.
► З інших джерел – 102,0 тисяч гривень.
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