Сервис "еМалятко" для жителей временно оккупированных территорий: как воспользоваться
Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "еМалятко". Это важное решение в контексте реинтеграционного блока и поддержки украинцев, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
Источник:телеграм Дениса Шмигаля
Денис Шмыгаль сообщил, что почти каждая вторая украинская семья при рождении ребенка пользуется "еМалятко".
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По его словам, решение позволяет гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка.
"Родители младенцев смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявления на портале Дия, на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство", – сообщил Денис Шмыгаль.
"еМалятко" – комплексная услуга для родителей новорожденных. По одному заявлению, поданному онлайн, можно зарегистрировать рождение ребенка и получить 8 государственных услуг. Из них 2 являются обязательными, а 6 предоставляются на выбор родителей.
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Базовые услуги:
- государственная регистрация рождения;
- происхождения ребенка.
Услуги на выбор:
- назначения помощи при рождении;
- регистрация в государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
- назначения помощи многодетным семьям;
- регистрация места проживания ребенка;
- присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.
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