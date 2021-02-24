Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "еМалятко". Это важное решение в контексте реинтеграционного блока и поддержки украинцев, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Денис Шмыгаль сообщил, что почти каждая вторая украинская семья при рождении ребенка пользуется "еМалятко".

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По его словам, решение позволяет гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка.

"Родители младенцев смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявления на портале Дия, на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство", – сообщил Денис Шмыгаль.

"еМалятко" – комплексная услуга для родителей новорожденных. По одному заявлению, поданному онлайн, можно зарегистрировать рождение ребенка и получить 8 государственных услуг. Из них 2 являются обязательными, а 6 предоставляются на выбор родителей.

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Базовые услуги:

государственная регистрация рождения;

происхождения ребенка.

Услуги на выбор: