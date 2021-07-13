Спал под мостом и проехал 500 тысяч километров: как отец через 24 года нашел похищенного сына

Китаец Го Гонтан встретился со своим сыном через 24 года после того, как мальчика похитили. За все это время отец проехал более 500 тысяч километров, пытаясь отыскать ребенка.

Торговцы людьми похитили мальчика в 1997 году перед домом в провинции Шаньдун. Тогда отец Го объездил на мотоцикле более 20 провинций, ища сына. Он неоднократно попадал в ДТП, ломал несколько костей и сталкивался с грабителями.

Интересно Мальчика похитили в возрасте 5 лет: как через 12 лет Google Maps помог отыскать родных

На поиски мужчина потратил все свои сбережения, поэтому ему приходилось спать под мостами и просить денег на еду и бензин.

Кроме этого, Го стал уважаемым членом организации пропавших без вести и помог 7 родителям воссоединиться со своими похищенными детьми.

Как нашел сына

Полиции удалось установить личность сына Го с помощью анализа ДНК. Позже были арестованы двое подозреваемых.



Встреча с сыном / Фото min.news

Известно, что мальчика похитила женщина, которая носила фамилию Тан. Она заметила ребенка, который играл возле дома, схватила его и отнесла на автовокзал, где ее ждал партнер. Там пара села на междугородний автобус до соседней провинции Хэнань, где и продали ребенка.

Важно Впервые за 50 лет мама с дочкой смогли встретиться: трогательное видео

В 2015 году подсчитали, что в Китае ежегодно похищают 20 тысяч детей. Многие из них продают на усыновление как в самой стране, так и за рубежом.

Смотрите видео: как происходила встреча родителей с сыном