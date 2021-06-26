Эрвана Вахью Аньясворо похитили, когда ему было 5 лет. Мальчик относил портативную консоль в прокат, когда к нему подошел бродячий музыкант. Он предложил проводить мальчика домой. Мужчина похитил малыша, а затем в течение 2 лет заставлял выступать вместе с ним и просить милостыню.

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Когда мальчик с музыкантом осуществлял переезд на новое место, похитителя испугал наряд полиции и тот оставил ребенка в местной мечети. Председатель поселения, где оказался Эрван, оставил ребенка и захотел воспитывать. Однако через несколько месяцев мужчина скончался.

Один из внуков мужчины пообещал позаботиться о мальчике и забрал его к своей семье. Однако за 8 месяцев служба опеки решила изъять ребенка и поместить в исламскую школу-интернат.

Как искал своих родных

Через 8 лет обучения Эрван попал в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там он узнал о Google Maps и начал собирать информацию о своей семье. Самым ярким его воспоминанием оказались прогулки на рынок с бабушкой, из-за чего он хорошо помнил его вид.

Парень просматривал все поселения, находящиеся вблизи с единственным местом, которое всплывало в его памяти – Соло. Это неофициальное название индонезийского города Суракарта.

Эрван много дней просматривал Google Maps Street View, пока не нашел нужное место: сельский рынок в провинции Сраген. Сотрудники заведения поверили мальчику и рассказали о своей находке социальным работникам. Те сразу связались со своими коллегами из Суракарта.



Встреча Эрвана с родными / Фото detikcom

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Местная соцзащита передала наставникам Эрвана фотографии семьи, которая в 2009 году объявила о пропаже 5-летнего ребенка. Мальчик всех узнал – маму, папу и бабушку. Вскоре Эрвана забрали и отвезли домой. Встреча с близкими была очень трогательной.