Торговцы людьми похитили мальчика в 1997 году перед домом в провинции Шаньдун. Тогда отец Го объездил на мотоцикле более 20 провинций, ища сына. Он неоднократно попадал в ДТП, ломал несколько костей и сталкивался с грабителями.

Интересно Мальчика похитили в возрасте 5 лет: как через 12 лет Google Maps помог отыскать родных

На поиски мужчина потратил все свои сбережения, поэтому ему приходилось спать под мостами и просить денег на еду и бензин.

Кроме этого, Го стал уважаемым членом организации пропавших без вести и помог 7 родителям воссоединиться со своими похищенными детьми.

Как нашел сына

Полиции удалось установить личность сына Го с помощью анализа ДНК. Позже были арестованы двое подозреваемых.



Встреча с сыном / Фото min.news

Известно, что мальчика похитила женщина, которая носила фамилию Тан. Она заметила ребенка, который играл возле дома, схватила его и отнесла на автовокзал, где ее ждал партнер. Там пара села на междугородний автобус до соседней провинции Хэнань, где и продали ребенка.

Важно Впервые за 50 лет мама с дочкой смогли встретиться: трогательное видео

В 2015 году подсчитали, что в Китае ежегодно похищают 20 тысяч детей. Многие из них продают на усыновление как в самой стране, так и за рубежом.

Смотрите видео: как происходила встреча родителей с сыном