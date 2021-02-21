Но не все люди умеют просить прощения, хотя и может показаться, что здесь нет ничего сложного. Как это делать правильно и не начинать нового конфликта – читайте в материале.

► Не просите прощения за то, что уже много раз случалось

Какими бы искренними и отзывчивыми не были слова, собеседник вряд ли им поверит. Даже не потому, что что-то уже происходило ранее. А так как, скорее всего, в прошлый раз извинения были похожими. Ситуация случилась же снова, значит, работы над собой не было.

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► Не говорите фразы "хотела или хотел как лучше"

"Хотела как лучше" – это синоним фразы "Мне все равно, как хочешь ты. Я знаю что нужно". А это уже говорит о равнодушии к чувствам и эмоциям партнера. Более того, такие слова демонстрируют эгоизм, и желание быть лучше кого-то. Это очень негативные черты, которые всегда отталкивают людей.



Как не надо просить прощения / Фото LovePanky

► Не делайте собеседника первопричиной злости

Например, утром во время ссоры можно воскликнуть обвинения, что у партнера отсутствует вкус и он ничего не понимает. После такого инцидента лучше сказать: "Извини, я погорячилась", однако не нужно утверждать, что на самом деле это он виноват, ведь должен был иначе реагировать.

► Не просите забыть о случившемся

Рано или поздно проблема завершится и даже осадок от нее развеется. Однако не нужно говорить об этом сразу.



Не просить забыть, что случилось / Фото Blue Line Style

Такое поведение свидетельствует о том, что нет понимания всей боли и не сделаны выводы. Собеседник будет чувствовать себя еще более униженным и обиженным.

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► Не извиняйтесь, используя шутки

Это выглядит неискренне и обидно. Будет появляться ощущение, что партнер издевается и даже не скрывает этого. Конечно, после такого разговора можно вполне законно обижаться на человека. Поэтому с шутками в серьезных ситуациях нужно быть очень осторожными.