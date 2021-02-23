Отношения влюбленных не обязательно могут испортить обиды или громкие ссоры. Проблемой даже может стать ощущение, что это не "свой" человек. На какие признаки следует обратить внимание – читайте в материале.

Психолог Барбара Блумфилд сообщила, что, когда один партнер унижает другого и относится к нему с неуважением, в одиночку или публично – это прямой признак, что у пары не все гладко.

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Еще одним признаком эмоционального абьюза она назвала момент, когда партнер невероятно милый на людях, однако полностью меняется наедине.

Один из первых признаков домашнего насилия – это когда человек не хочет, чтобы его партнер виделся с друзьями и родными, работал вне дома. Такое поведение имеет тенденцию постепенно нарастать, и является признаком контролирующего партнера,

– сообщила психолог Барбара Блумфилд.

Она отметила, что ошибочно считать "звоночком", когда человеку в буквальном смысле "нечего сказать" партнеру. Это еще не значит, что у пары нет общего будущего. Например, причина может быть в том, что некоторым мужчинам и женщинам нужна помощь, чтобы научиться общаться.



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По мнению психолога, даже когда ловите себя на том, что представляете свою жизнь без своего партнера или с кем-то другим, это не говорит о том, что отношения обречены. Мечты об альтернативных сценариях – это очень здоровая вещь.

Все мы представляем различные варианты будущего. Это может быть хорошим способом напомнить себе о том, что мы ценим в нынешнем раскладе. Я всегда спрашиваю клиентов, которые находятся в тупике: "Можете ли вы достичь того, что хотите в жизни, и остаться в этих отношениях?",

– сообщила Барбара Блумфилд.

Психолог отмечает, что нужно быть внимательными в том случае, если с партнером постоянно происходят ссоры по одному и тому же поводу. Это уже не здоровая вещь, а признак глубокой проблемы.

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"Обычно в том, почему мы выбираем наших партнеров, есть какой-то неосознанный элемент. Иногда причина – не очень здоровая. Поэтому очень важно понимать, почему мы можем повторять одни и те же паттерны", – добавила Блумфилд.