В видео, которое опубликовала семья, отец девочки сделал вид, что прививку сначала сделали ему.
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Мужчина активно пытался продемонстрировать, что хоть это не очень приятно, но вполне терпимо. Дочь поверила отцу и стойко смогла выдержать укол.
Ролик стал очень популярным, ведь количество его "лайков" достигло цифры в более чем 140 тысяч просмотров.
В комментариях люди были в восторге от действий отца и обещали позаимствовать его метод.
Какие комментарии оставляли люди:
- "Они двое должны получить мороженое и мягкую игрушку".
- "Ей очень повезло с папой! Это видео очень веселое и трогательное!"
- "Он точно может сниматься в фильмах. Актерская игра на уровне. То же самое могу сказать о медсестре".
- "Ее родители дважды молодцы. Во-первых, потому что пытаются сделать все, чтобы их дочь чувствовала себя комфортно. Во-вторых, потому что привели ее делать прививки".
Смотрите видео: как отец пытался отвлечь дочь от прививки