В видео, которое опубликовала семья, отец девочки сделал вид, что прививку сначала сделали ему.

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Мужчина активно пытался продемонстрировать, что хоть это не очень приятно, но вполне терпимо. Дочь поверила отцу и стойко смогла выдержать укол.

Ролик стал очень популярным, ведь количество его "лайков" достигло цифры в более чем 140 тысяч просмотров.

В комментариях люди были в восторге от действий отца и обещали позаимствовать его метод.

Какие комментарии оставляли люди:

"Они двое должны получить мороженое и мягкую игрушку".

"Ей очень повезло с папой! Это видео очень веселое и трогательное!"

"Он точно может сниматься в фильмах. Актерская игра на уровне. То же самое могу сказать о медсестре".

"Ее родители дважды молодцы. Во-первых, потому что пытаются сделать все, чтобы их дочь чувствовала себя комфортно. Во-вторых, потому что привели ее делать прививки".

Смотрите видео: как отец пытался отвлечь дочь от прививки