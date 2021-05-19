У відео, яке опублікувала сім'я, батько дівчинки вдав, ніби щеплення спочатку зробили йому.

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Чоловік активно намагався продемонструвати, що хоч це не дуже приємно, проте цілком терпимо. Донька повірила татові та стійко змогла витримати укол.

Ролик став дуже популярним, адже кількість його "вподобань" сягнула цифри у понад 140 тисяч переглядів.

У коментарях люди були в захваті від дій батька та обіцяли запозичити його метод.

Які коментарі залишали люди:

"Вони двоє повинні отримати морозиво та м'яку іграшку".

"Їй дуже пощастило з татом! Це відео дуже веселе і зворушливе!"

"Він точно може зніматися у фільмах. Акторська гра на рівні. Те ж саме можу сказати про медсестру".

"Її батьки двічі молодці. По-перше, тому що намагаються зробити все, щоб їх донька відчувала себе комфортно. По-друге, тому що привели її робити щеплення".

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