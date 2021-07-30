Сначала Мэри просто наблюдала, как мальчик учился ходить и говорить, а потом они вместе придумали игру, в которую могли играть через забор. Бенджамин бросал женщине мячика, а она отбивала его своей палкой.

Интересно Разный цвет кожи, волос и глаз у близнецов: почему братья не похожи друг на друга – фото, видео

"Наша соседка для Бенджамина просто Мэри, а в последние пару дней он даже начал называть ее Мими. Если мы играем в доме, и он говорит:" Мими?", мы идем на улицу, чтобы позвать Мэри. Она выходит и радостно кричит: "Эй, Бенджамин!", когда его видит. Это так мило", — рассказала мама Сара Олсон.

Мері говорит, что дружба с Бенджамином стала для нее спасательным кругом, который помог пережить длительный период изоляции. После снятия жестких ограничений Мэри и маленький мальчик продолжают общаться, но уже не через забор.

"Я так рада, что Бен и Мэри есть друг у друга. Потому что эта дружба много значит как для нее, так и для него", — добавила Сара Олсон.

Важно 72-летний дедушка станцевал с внучкой: какой секретный элемент поразил зрителей – видео

Смотрите видео дружбы бабушки и мальчика: