Спочатку Мері просто спостерігала, як хлопчик вчився ходити та говорити, а потім вони разом придумали гру, в яку могли грати через паркан. Бенджамін кидав жінці м'ячика, а вона відбивала його своїм ціпком.

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"Наша сусідка для Бенджаміна просто Мері, а в останні пару днів він навіть почав називати її Мімі. Якщо ми граємо в будинку й він говорить: "Мімі?", тоді ми йдемо на вулицю, щоб покликати Мері. Вона виходить і радісно кричить: "Ей, Бенджамін!", коли його бачить. Це так мило", – розповіла мама Сара Олсон.

Мері говорить, що дружба з Бенджаміном стала для неї рятівним колом, що допоміг пережити тривалий період ізоляції. Після зняття жорстких обмежень Мері та маленький хлопчик продовжують спілкуватися, проте вже не через паркан.

"Я так рада, що Бен і Мері є одне в одного. Тому що ця дружба багато значить як для неї, так і для нього", – додала Сара Олсон.

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