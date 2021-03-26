Ревнощі – це одна з головних причин сімейних негараздів та навіть розлучень. Їх не можна вважати ознакою кохання, а навпаки – потрібно з ними боротися.

Які причини виникнення ревнощів

Ревнощі з'являється у відповідь на цілком необразливі явища. Наприклад, вони можуть виникнути до попереднього партнера коханого чи коханої. Це абсолютно безглуздо, адже навіщо ревнувати до минулого та хіба у вас не було нікого до того, як ви зустрілися?

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Також причиною можуть бути такі фактори, як невпевненість у собі та занижена самооцінка, адже вони не дають людині подолати свої ревнощі. Якщо ревнуєте тільки тому, що боїтеся втратити партнера і він знайде когось кращого, то терміново потрібно працювати над самооцінкою.

Причиною загострення ревнощів також може бути зрада колишнього партнера. Після цього стає складно довіряти новій людині.

Як боротися з ревнощами

У боротьбі з ревнощами важливим ключем є розв'язання проблеми з самооцінкою. Попри те, що вона закладається у людини ще в ранньому дитинстві, бувають випадки, які різко знижують її.



Ревнощі / Фото Hello Miss Niki​

• Для того, щоб відновити колишній рівень самооцінки, необхідно пам'ятати про те, що усі люди недосконалі. Отже, постійно лаяти себе – нерозумно. Не рекомендується також порівнювати себе з іншими людьми, особливо, якщо у цих людей є явна перевага перед вами.

• Також психологи рекомендують розібратися у своїх емоціях та зрозуміти, чому ви ревнуєте свого партнера. Важливо визначитись з тим, які ситуації роблять на вас позитивний вплив, а які негативний. Намагайтесь контролювати свої емоції, особливо ті, які, на вашу думку, є негативними, і виводити їх на нейтральний рівень.

• Обов'язково поговоріть про це зі своєю коханою людиною та розкажіть про свої переживання. При цьому важливо стримуватися, відмовитися від звинувачень та розмови на підвищених тонах.

• Крім цього, можна спробувати відволіктися від поганих думок – підійдуть заняття улюбленою справою.

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Якщо самостійна робота над собою не допомагає, варто звернутися за допомогою до фахівців, які допоможуть позбутися цього відчуття.