Родителям нужно научиться замечать момент, предшествующий истерике: ребенок начинает хмуриться, усиленно повторяет свое желание.

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При этом важно не давить на малыша, а выбирать метод, который соответствует его возрасту.

Если ребенку 3 года и меньше

Попробуйте его оторвать от приближения истерики внезапным: "Ой, птицы (бабочка, самолет)!". В этом возрасте объем активного внимания еще небольшой, поэтому если качественно "заговорить зубы", есть шанс не дать истерике начаться.

Только не используйте для этого сладости, ведь это сформирует у ребенка цепь "слезы – конфетка".



Истерика у ребенка / Фото Trent Montessori​

Старший ребенок

Он требует разговора по схеме "Сочувствие и приглашение к обсуждению". Например, требует купить шоколадку. Остановитесь, загляните ребенку в глаза: "Ты хочешь вкусного, я понимаю. Но от шоколада возникает кариес, и его очень больно лечить, мне бы этого не хотелось. Может, ты выберешь себе вкусненький фрукт?". Тогда идите покупать фрукты, как обещали.

Если истерика началась

Важно сориентироваться: это давление на родителей или настоящее эмоциональное извержения. Если ребенок плачет без слез и смотрит на вас – это шантаж, на который стоит не обращать внимания. Отойдите на несколько метров, но настолько, чтобы оставаться в поле зрения, и переждите.

Если действительно захватили эмоции, сначала успокойтесь сами. Затем сядьте рядом с ребенком, обнимите и переждите.

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Самое главное при этом – не обращать внимания на посторонних людей, которые еще иногда лезут с советами или незваной "помощью". Старайтесь даже не смотреть на них: отсутствие контакта является лучшим противодействием.