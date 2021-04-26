Игнорировать

Если родители уделяют слишком большое внимание вредным привычкам ребенка, наказывают его – это может иметь отрицательный эффект.

Интересно Почему родителям стоит ограничивать сиденья детей в телефонах: объяснение психолога

Обращая внимание на такое поведение ребенка, они подталкивают его повторять вредные действия. Поэтому лучше игнорировать это. Как результат, появится шанс, что он сам со временем это перерастет.

Хвалить и вознаграждать

Хватить и поощрять ребенка, когда он формирует хорошие привычки и сознательно избегает плохих, – полезная стратегия. Родителям следует показать ребенку, что они замечают и ценят его хорошее поведение – это развивать его нравственных качеств, поможет избавиться от плохой привычки.



Хвалите ребенка / Фото CHOC Children's Blog

Обучать

Ребенок может отказаться от плохих привычек, если сознательно этого хочет. Важно обучать его и давать понять, почему та или иная привычка вредна. Со временем он поймет ваши аргументы и сможет отказаться от дурной привычки.

Менять по одной привычке за раз

У ребенка может быть много вредных привычек, поэтому не стоит пытаться исправить их все одновременно. Определите приоритеты: сначала избавьтесь той привычки, которую считаете вредной и прочной.

При этом важно не торопиться. Родители не должны терять самообладания, воспитывая ребенка. Никогда не ставьте ребенка в неловкое положение в присутствии посторонних людей.

Определить причину

У ребенка могут проявляться вредные привычки из-за того, что он находится в стрессовом состоянии. При этом важно поговорить с ребенком, понаблюдать за ним, чтобы определить причину, которая вызвала его стресс.



Определите причину / Фото Children's Health Queensland

Обязательно выслушайте ребенка, проявите терпение и любовь, предоставьте поддержку в борьбе со стрессом – это поможет ему справиться с его вредными привычками. Понимание причины также помогает родителям найти решение проблемы, обратить внимание ребенка и тем самым лишить его стресса.

Установить правила

Очень важно, чтобы родители установили для ребенка правила. Рассказывая ему о последствиях плохого поведения, они помогают ему держать его вредные привычки под контролем. Будьте непреклонны в своих решениях, согласовывайте правила с ребенком, поддерживайте его.

Важно Какое поведение ребенка нельзя игнорировать: 5 проблем, которые вредят будущему малыша

Развивать нравственные качества ребенка

Когда родители доверяют ребенку, поддерживают и любят его, проявляют терпение и чуткость в отношении к нему, это способствует развитию ребенка как эмоционально стабильной личности. Время от времени давайте ребенку возможность принимать решения. Это будет развивать в него уверенность в себе и навыки принятия решений.