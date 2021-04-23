Копирует плохие привычки взрослых

Родителям нельзя шутить с того, что ребенок делает вид, будто курит сигареты, пьет алкоголь, употребляет нецензурные слова.

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Взрослым не стоит курить в присутствии ребенка и сделать все возможное, чтобы малыш не встречались с ругательствами. Расскажите малышу, что существуют плохие и хорошие слова, необходимо следить за своей речью, каждое слово вызывает определенные последствия.

Постоянно перебивает взрослых

Если не обращать на это внимания, с таким ребенком нельзя будет никуда выйти. Он не позволит вам ни с кем поговорить, к тому же у него выработается такая привычка. Малыш не сможет научиться слушать мнение собеседника, из-за чего будут проблемы в школе и на работе.



Плохое поведение ребенка / Фото Kingdom Of Baby​

Стоит объяснить, что это некрасиво и научить, как правильно выражаться. Покажите на примерах, когда вообще неуместно что-то говорить и лучше держать мысли при себе.

Проявляет неуважение к взрослым и оскорбляет слабых

Сын ударил воспитательницу или маленькую девочку, дочь недобрым словом назвала дедушку. Сначала родителям кажется, что это невинная ситуация, что так ребенок показывает сильные стороны своего характера или перерастет. Такие действия малыш будет воспринимать, как нормальное явление, и постепенно привыкать.

В подростковом возрасте переучить уже будет практически невозможно. Человек, который не умеет уважать других и оскорбляет больных, никогда не станет счастливым. Будет обычно мрачнын, неприветливым, агрессивным, никак не сможет гармонично жить с собой и близкими.



Воспитание / Фото Kiddocare​

Говорит неправду

В любой форме на это нужно сразу реагировать. Малыш может придумывать и искажать информацию о том, что происходило в детском саду, на прогулке с друзьями, или врать о каком-либо факте.

Нельзя шутить по этому и не замечать, но психологи советуют обязательно принять меры. Сначала откровенно и подробно поговорите обо всем, возможно, ребенок придумывает что-то, потому что хочет скрыть горькую правду. А возможно, вы просто мало уделяете времени своему малышу.

Ведет себя необычно

Если вы заметили, что малыш плохо спит ночью, много улыбаются, или наоборот ходят мрачными и часто плачет, нельзя надеяться, что все пройдет – это плохое настроение или переходный период.

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Изменения психологического характера моет свидетельствовать о чем-либо – от проблем адаптации с воспитателями и друзьями в детском саду к употреблению каких-то запрещенных веществ в подростковом периоде. Поэтому проявите родительскую заботу, возможно, сыну или дочери нужна помощь специалистов.