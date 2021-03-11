В отношениях между влюбленными ссоры и разногласия являются неизбежной их частью. Как во время конфликта не разойтись – читайте в материале.

Обсуждайте проблемы, а не человека

Старайтесь не обобщать и не бросаться обвинениями. Вместо этого обратитесь к самой ситуации и расскажите, как вы себя через это себя чувствуете.

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Сравните, насколько отличаются фразы: "Ты никогда не помнишь о том, что важно для меня. Тебе безразличны мои чувства и наши отношения" и "Мне очень грустно от того, что ты забыл о годовщине нашей свадьбы. Для меня это очень важный день и я очень надеялась, что ты о нем вспомнишь". Речь об одном и то же, но во втором варианте больше искренности и куда меньше обвинений.

Слушайте

Иногда в пылу ссоры мы не замечаем, как конструктивный диалог превращается в перепалку двух способных услышать друг друга людей, каждому из которых хочется выразить все то, что "накипело". Поэтому стоит попробовать во время очередного конфликта выбрать тактику слушателя. То есть дать партнеру возможность выговориться и попытаться понять его.



Ссоры / Фото GQ

При этом полезно будет переспросить: "Правильно ли я поняла, что...". Однако делать это нужно искренне и без сарказма. Такой простой метод может удивить вас своим результатом: иногда оказывается, что причина постоянных ссор – желание быть услышанным.

Оставляйте прошлые ссоры в прошлом

Часто влюбленные могут использовать конфликт, как повод вспомнить партнеру его вину из прошлого. Не обсужденные обиды имеют свойство медленно, но ухудшать отношения. Поэтому стоит учиться разбираться с ними вовремя и не создавать "копилку претензий", которая провоцирует ссоры.

Не злоупотребляйте ультиматумами

"Или ты начинаешь помогать мне по дому, или я бросаю работу", "Или мы женимся прямо сейчас, или расстаемся", "Или твои друзья, или я". Если часто бросаетесь подобными заявлениями, то учтите, что ультиматумы – этот метод не только неэффективен, но и весьма коварный.

Прибегая к ним постоянно, рискуете серьезно испортить отношения с партнером. Ни одному человеку не нравится быть объектом манипуляций.

Не повышайте голос

Для эмоциональной человека этот совет будет тяжелым для исполнения. Для кого-то ссора вообще невозможна без беседы на повышенных тонах и нескольких разбитых тарелок. Только услышать друг друга в таком случае гораздо сложнее.



Повышение голоса / Фото Female First

Если партнер каждый раз срывается на крик, не стоит поддаваться его примеру. В таком случае лучше взять паузу, дать возможность перевести дух, а потом спокойно продолжить разговор.

Не стремитесь всегда быть правым в конфликте

Иногда лучшим решением может быть – уступить. Если спор зашел в тупик и превратилась в бессмысленную перепалку, фраза "Да, наверное, ты прав" сохранит массу сил, времени и нервов.

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Отказавшись от стремления одержать победу в каждых дебатах, выиграете в главном, – сохраните отношения.