У стосунках між закоханими сварки та розбіжності є неминучою їх частиною. Як під час конфлікту не розійтися – читайте у матеріалі.

Обговорюйте проблеми, а не людину

Намагайтеся не узагальнювати та не кидатися звинуваченнями. Замість цього зверніться до самої ситуації й розкажіть, як ви себе через це себе почуваєте.

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Порівняйте, наскільки відрізняються фрази: "Ти ніколи не пам'ятаєш про те, що важливо для мене. Тобі байдуже на мої почуття і на наші відносини" та "Мені дуже сумно від того, що ти забув про річницю нашого весілля. Для мене це дуже важливий день і я дуже сподівалася, що ти про нього згадаєш". Мова про одне й те ж, але в другому варіанті більше щирості й куди менше звинувачень.

Слухайте

Іноді в запалі сварки ми не помічаємо, як конструктивний діалог перетворюється в перепалку двох нездатних почути одне одного людей, кожному з яких хочеться висловити все те, що "накипіло". Тому варто спробувати під час чергового конфлікту вибрати тактику слухача. Тобто дати партнеру можливість виговоритися та спробувати зрозуміти його.



Сварки / Фото GQ​

При цьому корисно буде перепитати: "Чи правильно я зрозуміла, що...". Проте робити це потрібно щиро та без сарказму. Такий простий метод може здивувати вас своїм результатом: іноді виявляється, що причина постійних сварок – бажання бути почутим.

Залишайте минулі сварки у минулому

Часто закохані можуть використовувати конфлікт, як привід пригадати партнеру його провину з минулого. Непроговорені образи мають властивість повільно, але погіршувати стосунки. Тому варто вчитися розбиратися з ними вчасно і не створювати "скарбничку претензій", яка провокує сварки.

Не зловживайте ультиматумами

"Або ти починаєш допомагати мені по дому, або я кидаю роботу", "Або ми одружуємося прямо зараз, або розлучаємося", "Або твої друзі, або я". Якщо часто кидаєтеся подібними заявами, то врахуйте, що ультиматуми – цей метод не тільки неефективний, але і вельми підступний.

Вдаючись до них постійно, ризикуєте серйозно зіпсувати стосунки з партнером. Жодній людині не подобається бути об'єктом маніпуляцій.

Не підвищуйте голос

Для емоційної людини ця порада буде важкою для виконання. Для когось сварка взагалі неможлива без бесіди на підвищених тонах і декількох розбитих тарілок. Тільки почути одне одного в такому випадку набагато складніше.



Підвищення голосу / Фото Female First​

Якщо партнер щоразу зривається на крик, не варто піддаватися його приклад. В такому випадку краще взяти паузу, дати можливість перевести дух, а тоді спокійно продовжити розмову.

Не прагніть завжди мати рацію у конфлікті

Іноді найкращим рішенням може бути – поступитися. Якщо суперечка зайшла в глухий кут і перетворилася на безглузду перепалку, фраза "Так, напевно, ти маєш рацію" збереже масу сил, часу і нервів.

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Відмовившись від прагнення здобувати перемогу в кожних дебатах, виграєте в головному, – збережете стосунки.