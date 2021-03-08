Чтобы сохранить отношения между партнерами, недостаточно только любви и страсти. Какие главные правила крепких и счастливых отношений – читайте в материале.

Понять, что у каждого любовь проявляется иначе

Существует стереотип, что отношения должны быть романтичными, полными приключений, объятий, прогулок под луной, милых приятностей и невероятных поступков.

Интересно Где граница между любовью и дружбой: общие и отличительные черты чувств

Конечно, в реальной жизни без романтики и исполнения желаний партнера никак. Однако не нужно ждать, что партнер будет готов делать все, что показывают в романтических мелодрамах.

Различать любовь и зависимость

Пара может сосуществовать и десятки лет испытывать друг к другу уважение, страсть, понимание или симпатию, однако точно не любовь. Для того чтобы различать эти чувства, стоит спросить себя и честно ответить, насколько чувствуешь счастье в этих отношениях. Если есть сомнения, все очевидно.



Отношения / Фото Easy Weddings UK

Не жертвовать собой

Жертвенность и компромиссы – две противоположные истории. Первая о том, что приходится отказываться от своих интересов или выбора, чтобы сделать приятно любимому человеку, что неправильно.

Вторая история о том, что пара вместе ищет вариант, который поможет решить проблемы или принять решение. Такой вариант может помочь укрепить отношения.

Чаще говорить с партнером

Прежде всего, нужно говорить о своих чувствах и переживаниях, о том, что беспокоит или интересует, что важно или что хочется выразить. Кроме этого, стоит обязательно озвучиваться свои желания.

Находить время для себя

Влюбленным все равно нужно уметь отдыхать друг от друга, какими бы прочными ни были отношения. Поэтому нужно уметь находить время для себя и иметь увлечения, которые будут отвлекать от работы, от быта.

Важно Продолжить общение отпустить: почему люди поддерживают связь с бывшими партнерами

Уважать чувства и позицию партнера

Можно не разделять то, как партнер мыслит или каким он видит будущее, но уважать его мнение нужно. Прежде всего, вы не только пара, но и личности со своими взглядами, принципами и вкусами. Они необязательно должны иметь идеальное совпадение. Однако важно, чтобы людям было при этом комфортно и они умели обсуждать различия.