Одним из важных элементов здоровых и счастливых отношений – является умение просить прощения. Вместо того, чтобы искать виновного и делать друг другу больно, можно укрепить пару.

Источник: The Huffington Post

Пары, которые способны искренне прощать друг друга, могут избавиться от токсической боли и стыда, что лишают эмоционального единства с партнером. Соответствующую информацию озвучил доктор Джон Готтман.

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► Определите 2 причины, почему вы жалеете о своих действиях или слова. Вспомните те негативные эмоции, которые возникали у вас в последний раз, когда кто-то обижал. Это поможет почувствовать больше сочувствия к партнеру.

Спросите себя: почему я чувствовал потребность вести себя так, чтобы причинить боль или огорчить любимого человека? Были ли эти действия сознательными?



Почему жалеете / Фото Her Way

► Возьмите ответственность за свои слова и поступки. Признавайте, что сделали ошибку. Например, можно сказать: "Я беру ответственность за свои действия. Мне жаль, что они причинили тебе боль". Это поможет изменить ваши отношения.

► Используйте слова "Мне жаль" и "Я был не прав". Извинения примут с большей вероятностью, если будете использовать эти слова. Будьте конкретны относительно того, чем вы обидели или смутили свою половинку.

► Объясните, как вы планируете исправить причиненную несправедливость, если это возможно. Например, если вы обидели свою тещу, можете предложить свои извинения перед ней за обедом.

► Опишите, что вы сделали или сказали без оправданий. Не стоит обвинять партнера или кого-то другого. Кроме этого, стоит говорить не "ты", а "я". Например: "Я кричала, потому что у меня был ужасный день и нужно было вернуться к работе. Мне очень жаль, что я нанесла тебе боль своим поведением".



Без оправданий / Фото LoveDevani

Не стоит "бросаться" обвинениями и говорить: "Ты обещал, что мы поужинаем сегодня в 6. Ты не выполнил своего обещания, поэтому я не сдержалась".

► Попросите прощения. Не стоит забывать о том, что обстоятельства должны способствовать частной беседе и ничто не должно отрывать, например, телевидение, телефоны, дети. Будьте конкретны относительно того, за что извиняетесь.

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► Не позволяйте своим ранам отравлять любовь к своей половинке. Забудьте об обреченных на провал мыслях и о том, как удержать свою гордость. Лучше обсудите то, что случилось, со своим партнером. Это позволит вам оставить обиды позади и перейти к более здоровым отношениям.