Сотрудники заведения сообщили, что загорелся соседний коттедж. Молодожены решили искать убежища внутри церкви, где они женились.

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Паре пришлось срочно думать о том, где продолжить банкет и чем накормить гостей. Организовать праздник с нуля в эту же минуту не получалось. Гости уже были готовы разойтись, когда оказалось, что руководство яхт-клуба связалось с другими предприятиями города и попросило их вместе спасти свадьбу Элизабет и Джейка.

Люди с радостью пришли на помощь и стали срочно организовывать праздник: нашелся свободный банкетный зал, на кухне яхт-клуба работали повара, которые упаковывали 120 блюд "на вынос", соседние рестораны поделились посудой, салфетками и украшениями.

На острове отсутствует транспорт, поэтому абсолютно все пришлось приносить в руках на новое место празднования.

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Всего за час для Элизабет и Джейка удалось организовать новый банкет, который был еще лучше того, что они спланировали сами. Владельцы бизнесов не взяли с них за это никаких денег.

По словам молодоженов, день их свадьбы получился незабываемым. Таким его сделали не только родные и друзья, но и совершенно незнакомые люди, которым они всегда будут благодарны за это.