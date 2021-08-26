Соответствующая тенденция началась еще в 90-х годах, когда резко уменьшилась рождаемость, а брачный возраст постепенно начал расти. Уже сейчас он вырос на 10 лет, если сравнивать с 90-ми.

Интересно Как не убить отношения бытом: советы для пар, которые решили начать жить вместе

Кроме этого, рождение ребенка также отложилось. Да, все еще есть ранние браки и дети, но новая тенденция, особенно у городского населения – чем выше образование, тем на более позднее время откладывается рождение первого ребенка.

Я считаю, что изменения в семье связаны с женской эмансипацией, осознанием женщины себя как личности и изменением отношения к второй смены (когда после работы женщина занималась домом и детьми, а муж читал газету),

– сообщила Светлана Панина.

"Раньше было так: он – добытчик, она – кормит, плюс воспитывает, готовит и убирает. Сейчас женщины осознали несправедливость такого распределения усилий", — отметила Панина.

При этом женщины продолжают получать меньшую зарплату, и это большой минус для экономики и социальной жизни. В среднем на тех же должностях они получают на 25% меньше

Результат всех изменений

Женщины вообще отказываются вступать в брак. Умные, образованные женщины, рассчитав стоимость одного часа работы и посчитав, сколько они тратят на семейные дела, обнаруживают, что все это слишком невыгодно.



Изменения в семье / Фото iStock​

"Казалось бы, у нее должно быть больше свободы – возьмет на себя часть забот, детей. На самом деле этого не происходит. Мужчины не берут на себя больше обязанностей, а вот время на себя требуют", — рассказала Светлана Панина.

Более 50% браков у нас распадаются, что тоже является мировой тенденциею. Кроме этого, очень много соло-мам, которые сознательно выбирают воспитывать детей самостоятельно, вообще не вступая в брак, или после развода.

Читайте также Эмоциональное насилие в отношениях: психотерапевт объяснил, чего не должно быть у влюбленных

Люди больше не вынуждены оставаться в отношениях, которые могут быть разрушительными для них и для их детей. Они прибегают к самостоятельной жизни или пытаются попробовать что-то новое.