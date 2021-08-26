Відповідна тенденція почалася ще у 90-х роках, коли різко зменшилася народжуваність, а шлюбний вік поступово почав зростати. Вже зараз він виріс на 10 років, якщо порівнювати з 90-ми.

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Крім цього, народження дитини також відклалося. Так, все ще є ранні шлюби та діти, але нова тенденція, особливо у міського населення, — чим вища освіта, тим на більш пізній час відкладається народження першої дитини.

Я вважаю, що зміни в родині пов’язані з жіночою емансипацією, усвідомленням жінки себе як особистості і зміною ставлення до другої зміни (коли після роботи жінка займалася помешканням і дітьми, а чоловік читав газету),

– повідомила Світлана Паніна.

"Раніше було так: він — годувальник, вона — годує, плюс виховує, готує і прибирає. Зараз жінки усвідомили несправедливість такого розподілу зусиль", – зазначила Паніна.

При цьому жінки продовжують отримувати меншу зарплатню, і це великий мінус для економіки та соціального життя. В середньому на тих же посадах вони отримують на 25% менше

Який результат усіх змін

Жінки взагалі відмовляються вступати в шлюб. Розумні, освічені жінки, розрахувавши вартість однієї години роботи та порахувавши, скільки вони витрачають на сімейні справи, виявляють, що все це надто невигідно.

Зміни в сім'ї / Фото iStock

"Здавалося б, у неї має бути більше свободи — чоловік візьме на себе частину турбот, дітей. Насправді цього не відбувається. Чоловіки не беруть на себе більше обов’язків, а ось час на себе вимагають", – розповіла Світлана Паніна.

Понад 50% шлюбів у нас розпадаються, що теж є світовою тенденцією. Крім цього, є дуже багато соло-мам, які свідомо обирають виховувати дітей самотужки, взагалі не вступаючи в шлюб, або після розлучення.

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Люди більше не змушені залишатися у стосунках, які можуть бути руйнівними для них і для їхніх дітей. Вони вдаються до самостійного життя або намагаються спробувати щось нове.