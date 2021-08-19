Издевательства

Часто можно услышать от партнера "смешные" истории, например, плохо управляете деньгами, не умеете водить машину. А когда утверждаете, что вам не нравится, то слышите в ответ обвинения в плохом чувстве юмора и излишней впечатлительности.

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Чувство вины

Вы можете постоянно иметь чувство стыда или вины, однако на это нет никаких причин. Также начинаете придираться к своему поведению, чтобы не дать партнеру найти причину критиковать самостоятельно. Однако тот все равно находит для этого разные возможности. Например, партнер может напиться, но будет объяснять, что виноваты вы, потому что "огорчили" его.

Внезапно надо "защитить"

Если идете куда-то без своего партнера, то вам указывают, когда должны вернуться, просят прислать фотографию, где есть и с кем, постоянно звонить. Он может утверждать, что заботится о вас, однако на самом деле проверяет и удерживает на поводке, который со временем только сокращается.



Постоянный контроль / Фото Crello

Утверждает, что все испортите

Вы можете быть в восторге от новой идеи или возможности, однако партнер считает, что не справитесь и сразу прогнозирует поражение. Он уверен, что все пойдет не так, как себе спланировали и вообще это плохая идея. В будущем вы можете прекратить делиться с ним идеями, ведь будете ожидать только негативной реакции.

Негативные комментарии вместо комплиментов

В начале отношений партнер мог засыпать комплиментами, однако со временем их осталось несколько. А на замену хорошим словам пришли комментарии о том, что выглядите "неправильно". Например, что это за футболка, почему набрали вес, что с волосами. На оскорбления же получаете еще одно обвинение – "слишком уязвима".

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Все замечают, что вы изменились

Например, родные и друзья могут замечать, что вы начали редко выходите гулять, почему-то поменяли свой стиль одежды. И вам самим трудно объяснить причины таких изменений.