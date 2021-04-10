Не бывает анализа отношений без всякой причины. Главная задача в этот момент – найти ее и избавиться.

Сомнения в себе

Любой самоанализ – это возможность улучшить ситуацию или избежать спорных моментов. Однако те, кто уверены в себе, реже обращаются к психологии: они наслаждаются отношениями, не делая ненужную работу над вымышленными ошибками.

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Мысль, что отношения нужно анализировать

Конечно, чтобы отношения развивались и устраивали обоих партнеров, нужно анализировать совместную жизнь. А вот уединяться для этого, изнурять себя размышлениями и даже делать паузу, чтобы все взвесить, – однозначно нет.



Отношения / Фото Amodrn​

Сравнение с предыдущими отношениями

Если в отношениях все хорошо, то никто и не вспоминает о прежних. Однако когда начинаются сложности или разногласия, мозг так и тянет порыться в прошлом, поискать аналогии и разобраться в себе. В целом это не всегда хорошо, если не копать очень глубоко.

Поиск себя

Когда у человека множество задач, работы, планов и встреч, ему явно не к психологическим викторинам. А все проблемы он решает по мере поступления. Если же есть много времени для копания в себе и в отношениях, лучше срочно найти какое-то хобби.

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Подсознательно есть желание завершить отношения

Возможно, это решение еще только родилось и даже для него нет никаких оснований. Но мозг уже понимает, что механизм разрыва отношений запущен, поэтому заставляет выискивать в них недостатки и вспоминать даже то, что давно забылось.