Постоянный анализ отношений и взвинчивание: почему происходит и как избавиться
Не бывает анализа отношений без всякой причины. Главная задача в этот момент – найти ее и избавиться.
Источник:Cosmo
Сомнения в себе
Любой самоанализ – это возможность улучшить ситуацию или избежать спорных моментов. Однако те, кто уверены в себе, реже обращаются к психологии: они наслаждаются отношениями, не делая ненужную работу над вымышленными ошибками.
Интересно Как прекратить ревновать и подозревать: 5 советов, чтобы избавиться разрушительных чувств
Мысль, что отношения нужно анализировать
Конечно, чтобы отношения развивались и устраивали обоих партнеров, нужно анализировать совместную жизнь. А вот уединяться для этого, изнурять себя размышлениями и даже делать паузу, чтобы все взвесить, – однозначно нет.
Отношения / Фото Amodrn
Сравнение с предыдущими отношениями
Если в отношениях все хорошо, то никто и не вспоминает о прежних. Однако когда начинаются сложности или разногласия, мозг так и тянет порыться в прошлом, поискать аналогии и разобраться в себе. В целом это не всегда хорошо, если не копать очень глубоко.
Поиск себя
Когда у человека множество задач, работы, планов и встреч, ему явно не к психологическим викторинам. А все проблемы он решает по мере поступления. Если же есть много времени для копания в себе и в отношениях, лучше срочно найти какое-то хобби.
Важно Как человек сам себя обманывает в отношениях: самые распространенные примеры лжи
Подсознательно есть желание завершить отношения
Возможно, это решение еще только родилось и даже для него нет никаких оснований. Но мозг уже понимает, что механизм разрыва отношений запущен, поэтому заставляет выискивать в них недостатки и вспоминать даже то, что давно забылось.
Поделиться новостью