Не буває аналізу стосунків без жодної причини. Головне завдання в цей момент – відшукати її та позбутися.

Сумніви в собі

Будь-який самоаналіз – це можливість поліпшити ситуацію або уникнути спірних моментів. Проте ті, хто впевнені в собі, рідше звертаються до психології: вони насолоджуються стосунками, не роблячи непотрібну роботу над вигаданими помилками.

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Думка, що стосунки потрібно аналізувати

Звичайно, щоб відносини розвивалися і влаштовували обох партнерів, потрібно аналізувати спільне життя. А ось усамітнюватися для цього, виснажувати себе роздумами та навіть робити паузу, щоб все зважити, – однозначно ні.

Стосунки / Фото Amodrn

Порівняння з попередніми стосунками

Якщо в стосунках все добре, то ніхто й не згадує про колишніх. Проте коли починаються складнощі або розбіжності, мозок так і тягне поритися в минулому, пошукати аналогії й розібратися в собі. В цілому це не завжди непогано, якщо не копати дуже глибоко.

Пошук себе

Коли у людини безліч завдань, роботи, планів і зустрічей, їй явно не до психологічних вікторин. А всі проблеми вона вирішує в міру надходження. Якщо ж є багато часу для копання в собі та в стосунках, краще терміново знайти якесь хобі.

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Підсвідомо є бажання завершити відносини

Можливо, це рішення ще тільки народилося і навіть для нього немає жодних підстав. Але мозок вже розуміє, що механізм розриву стосунків запущений, тому змушує вишукувати в них недоліки й згадувати навіть те, що давно забулося.