Одна из причин, почему человек страдает в отношениях – самообман. Когда столь велика потребность в любви, что она переносится на любой более-менее подходящий для этого объект. В таком случае человек живет не в реальности, а как бы в иллюзорном мире с идеальным партнером, которому приписывает те качества, которых у него и близко нет, додумывает, дорисовывает и сам верит в это.

Семейный психолог Наталья Гаевская назвала несколько распространенных примеров того, как люди сами себя обманывают в отношениях и какие последствия может иметь такое поведение.

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• Акцентирование внимания только на хороших поступках партнера

Например, может быть ситуация, когда человек долгое время игнорирует женщину, не обращает внимания на ее потребности, хамить. Однако в какой-то момент решает пригласить ее на ужин.

Женщина соглашается и в этот момент фокусирует свое внимание только на этом поступке, сознательно "забывая" о предыдущих его действия. Тем самым дает ему "зеленый свет" действовать так и в дальнейшем.



Отношения / Фото iStock​

• Попытки оправдать поведение

Когда на телефонные звонки не отвечают или отказывают во встрече, есть большой соблазн оправдать партнера, например, большой занятостью на работе или неотложными делами.

На самом деле за всем этим стоит страх признать, что партнер не так уж и заинтересован в этих отношениях и не особо переживает за них.

• Попытки оказывать особый смысл деталям, которые на самом деле ничего не значат

Смайлик в конце предложения, несколько восклицательных знаков, взгляд на четверть секунды дольше, чем обычно, неожиданная встреча – все понятно без лишних слов, это любовь. При этом партнер так и не сказал прямо ни разу, что любит.

• Выдавать желаемое за действительное

Например, ваш партнер устраивает грандиозный скандал, после того, как вы провели время со своими друзьями. Прекрасно, ведь он ревнует, а это значит, что любит! Вывод напрашивается сам собой: возможно, вас радует то, что должно, как минимум, возмущать?



Подмена понятий / Фото USA Today

• Вера в то, что партнер думает, чувствует так же

Теоретически знаем, что все люди разные и каждый воспринимает действительность по-своему, но на практике все несколько по-другому. Например, женщина прекрасно проведя отдых со своим любимым, искренне верит, что после этого отношения должны перейти на другой уровень.

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Но это лишь ее восприятия, которое она может приписывать своему партнеру и ожидать от него ответных действий. На самом деле вполне возможно, что для мужчины это был обычный случай и абсолютно ничего не значит.