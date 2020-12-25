Американский офицер полиции с женой официально удочерили маленькую девочку после того, как полицейский помог ей спастись от жестокого обращения родителей.

Брайан Зак встретил маленькую Кайлу, когда прибыл на вызов. Девочка перенесла жестокое обращение и имела множество травм. Об этом мужчина рассказал программе Good Morning America.

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Пока Брайан с девочкой ждали приезда детективов, которые должны были ее забрать, он пытался развлечь Кайлу. Мужчина вспомнил, что они рисовали, немножко перекусили и девочка все время держала его за руку.



Брайан Зак и Кайла / Фото Good Morning America

Позже Зак, рассказал жене Сиерри и 2 их детям, что у него есть желание забрать девочку в их семью. Поэтому, когда служба по защите детей не смогла быстро отыскать для девочки дом, появился Зак и Сиерра. "Она приехала к нам с питьевой чашкой и с сумкой одежды, которая ей не подходила. Это все, что у нее было", – вспомнил полицейский.

На 2 день она называла мою жену "мамой". Я неделю или две был "парнем", а затем, она пошла в детский сад и узнала, кто такой "папа",

– вспомнил Брайан Зак.



Кайла с новой семьей / Фото bored panda

Примерно через 30 месяцев после того, как Кайла попала под опеку Брайана и Сиерры, семья официально удочерили девочку в Верховном суде.

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Мужчина рассказал, что Кайла любит дошкольное учреждение, которое она посещает, животных, танцы и воображаемые игры. Например, может отправиться в круиз в своей картонной коробке. "Она такая смешная, такая остроумная. Она еще тот персонаж", – добавил Зак.

Смотрите видео: история спасения Кайли