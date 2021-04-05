Педіатри та дитячі психологи запевняють, що часто прблеми з годуванням дитини виникають через неправильний підхід батьків. Чого не можна робити – читайте у матеріалі.

Не можна ставити умови

"Якщо з'їси суп, дам цукерку" – цей шантаж може принести результат. Проте це навчання дитини, як добиватися бажаного. Батькам потрібно бути готовими до того, що малюк почне практикувати шантаж на них самих.

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Не можна годувати через силу

Якщо дитина їсть через тиск батьків, то організм не виробляє корисних ферментів для перетравлення і засвоєння їжі. Зате мозок отримує сигнал для відторгнення небажаних речовин. Як мінімум, для шлунково-кишкового тракту таке харчування не несе користі.

Не можна годувати дитину через силу / Фото Verywell Health

Не можна забороняти грати

До 3 років дитина буде "грати" їжею, так вона пізнає світ та розвивається. Прийміть потрібні заходи, щоб малюк не забруднив занадто багато та дозволяйте ігри.

Не можна нав'язувати свої страхи та дієти

Мама боїться погладшати, тому застосовує найрізноманітніші дієти. При цьому сподівається, що у дитини теж сформується таке ж ставлення до харчування. Поганий апетит у дитини при таких дієтах – очевидний наслідок.

Не можна нав'язувати свої страхи дитині / Фото Verywell Health

Не можна завжди вважати дитину голодною

Якщо дитина вже з'їла кілька шматочків печива, запила усе соком, то про голод не може бути й мови. Спробуйте прибрати перекуси. Якщо дитина і в цьому випадку не захоче їсти, тоді можна почати турбуватися і консультуватися з лікарем.

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Не можна примушувати доїдати "все"

"Тарілка повинна бути чистою" – цей ультиматум не на користь дитині. Невроз, переїдання – звичайні наслідки таких дій батьків.