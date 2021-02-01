Психологи Джанин Уиллис и Александр Тодоров из Принстонского университета доказали, что первое впечатление формируется за 10 секунд. Как понравиться еще до первого личного общения – читайте в материале.

Источник: Lifehack

Все люди оценивают друг друга и делают предположения. Это происходит не потому, что стремимся осуждать или чувствуем злость. На самом деле инстинкт выживания заставляет нас решать, стоит ли иметь дело с конкретной личностью или нет.

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Что влияет на восприятие

Когда видим человека впервые, соответственно не имеем о нем воспоминаний и мозг пытается компенсировать этот недостаток информации. Именно поэтому он создает связь между тем, что мы видим, слышим и прошлым опытом.

Кроме этого, вы когда-нибудь формировали мнение о том, кого вы никогда не встречали, опираясь на мнения других людей? Мозг склонен создавать истории или представлять информацию на основе наших укоренившихся убеждений.



Первая встреча / Showbiz Cheat Sheet

Позже уже сформированное впечатление о том, кого должны встретить, очень трудно изменить и искоренить созданную воображением мнение. Будет сложно убедить вас в обратном, даже если поведение этого человека не подтвердит ни одного из ранее слышанных признаков.

Способ произвести хорошее первое впечатление

Для этого нужно, чтобы кто-то, еще до встречи, рассказал что-то хорошее о человека. Эта стратегия психологически формирует положительное представление, ведь через рассказы других начинаешь чувствовать симпатию.



Рассказывать что-то хорошее / Фото Health Magazine​

Конечно, этот трюк может сыграть и против, если кто-то расскажет что-то плохое. Тогда новый знакомый будет относиться осторожно и будет закрытым.

Однако никогда не заставляйте никого говорить о вас. Это должно быть только искренне. Когда вы попросите друга сказать что-то хорошее, его слова не будут иметь желаемого эффекта.

Сделайте комплимент

В течение 10 секунд, которые у вас есть на то, чтобы произвести первое впечатление, сделайте искренний комплимент. Стоит его мудро выбирать. Убедитесь, что он не нацелен на что-то поверхностное – одежда, например.

Комплимент поможет усилить положительное впечатление о вас и избежать или хотя бы уменьшить негативные выводы. Только не обманывайте и не преувеличивайте.

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Комплименты – это маленькие подарки, которые мы даем другим, хотя делать их людям, которых мы видим впервые, – опасно. Люди склонны обесценивать наши усилия, потому что они подозревают нас в умышленной попытке на них повлиять через лесть. И неважно, правда это или нет.