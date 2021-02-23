Полиция, спасатели и парад с авто: какой праздник сделала мама 5-летней дочери – видео
Натали Вулф, которой 5 лет, долго планировала и мечтала, как отпразднует свой день рождения. Однако из-за пандемии COVID-19 все пришлось отменить.
Источник:WCNC
Видя печаль девочки, мама и бабушка решили ее развеселить. Для этого они тайно попросили родственников и друзей устроить маленький парад перед их домом.
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В свой день рождения Натальи радостно приветствовала парад с авто, на который согласились все приглашенные. Люди весело махали девочке, приветствовали ее с днем рождения и передавали подарки.
Затем на дороге появилось полицейское авто. Натали была настолько счастлива, что бегала кругами и подпрыгивать. Однако наибольшее восхищение ребенка было в момент, когда из авто вышла женщина-офицер. "Она была удивлена, когда офицер, который вышел из патрульной машины, была женщиной. Тогда Натали сказала: "Она такая девушка, как я", – вспомнила мама.
Кроме этого, к дому приехали спасатели. В этот момент Натали уже не знала, как еще выражать свою радость и застыла на месте.
Мать вспомнила, что в некоторые дни Натали хочет стать балериной, а иногда врачом. Однако независимо от дня она очень любит пожарных и полицейских. После окончания праздника девочка сказала, что это был ее лучший день рождения.
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