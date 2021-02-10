Как 4-летняя девочка спасла маме жизнь: захватывающая история – фото и видео
Айсли Глейзер 4 года и девочка любит переодеваться в костюмы супергероев. Но однажды ребенку пришлось в реальном мире спасать мать и следить за младшими братьями и сестрой.
Маленькая девочка Айсла Глейзер находилась дома вместе с мамой Хейли, а также с 2-летней сестрой и 1-летними братьями-близнецами. Однако в какой-то момент женщина потеряла сознание.
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Айсла сразу поняла, что матери стало плохо, поэтому позвонила по номеру 911, чтобы рассказывать о ситуации.
Моя мама упала, и она не может говорить,
– пояснила Айсла.
Диспетчеры уточнили у ребенка некоторые моменты и адрес проживания. Девочка на все отвечала абсолютно спокойно, при этом ухаживая за младшими братьями и сестрой.
Айсла Глейзер с сестрой и братьями / Фото Good Morning America
"В одну минуту я подумала "Мне нужно позвонить своему врачу", а в следующую минуту я лежала на полу кухни", – вспомнила мама Хейли.
Врачи, приехавшие на вызов, сообщили что Айсли открыла им дверь и придержала свою собаку, которая не была рада гостям. Пока матери оказывали помощь, девочка накормила своих братьев и сестру, заверив их, что все будет хорошо.
Награждение Айслы / Фото MyCentralJersey
Действия Айслы не остались без внимания правоохранителей. Они предоставили девочке звание младшего офицера полиции, а также подарили значок, повязку на руку, кепку, свисток, фонарик и особую медаль полицейского управления. Кроме этого, ребенку вручили ручку, магнитик, цепочку для ключей и фризби.
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"Я знаю взрослых, которые не могут справиться с подобным инцидентом с такой же большой отвагой, и уравновешенностью", – сообщил лейтенант Филипп Риццо.
Смотрите видео об Айсле Глейзер:
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