Наталі Вулф, якій 5 років, довго планувала та мріяла, як відсвяткує свій день народження. Проте через пандемію COVID-19 усе довелося скасувати.

Бачачи сум дівчинки, мама та бабуся вирішили її розвеселити. Для цього вони таємно попросили родичів і друзів влаштувати маленький парад перед їх будинком.

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У свій день народження Наталі радісно вітала парад з авто, на який погодилися усі запрошені. Люди весело махали дівчинці, вітали її з днем народження та передавали подарунки.

Потім на дорозі з'явилося поліцейське авто. Наталі була настільки щаслива, що бігала колами й підстрибувати. Проте найбільше захоплення дитини було в момент, коли з авто вийшла жінка-офіцер. "Вона була здивована, коли офіцер, який вийшов з патрульної машини, була жінкою. Тоді Наталі сказала: "Вона така дівчина, як я", – пригадала мама.

Natalie got to meet a CMPD shero on her birthday!! She got to hang out with an officer “who is a girl like me!” Thank you SOOOO much for making today special and being an inspiration ️ #CLT @CLTgov @CMPD pic.twitter.com/5QSaw7COzU — Jayne122 (@Jayne1226) April 25, 2020

Крім цього, до будинку приїхали рятувальники. В цей момент Наталі вже не знала, як ще висловлювати свою радість і застигла на місці.

We ️ our Charlotte Fire Dept Station 22 heroes! Thank you for making Natalie’s 5th birthday “THE BESTEST AND SO COOL”!! #CLT @CLTgov @CharlotteFD #stayhome pic.twitter.com/CgfUQYwgZL — Jayne122 (@Jayne1226) April 25, 2020

Мати пригадала, що у деякі дні Наталі хоче стати балериною, а іноді лікарем. Проте незалежно від дня вона дуже любить пожежників та поліцейських. Після закінчення свята дівчинка сказала, що це був її найкращий день народження.