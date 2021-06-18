Сергей Багалика – инспектор патрульной полиции, находящийся в отпуске по уходу за сыном Тимофеем. Он откровенно рассказал, хватает ли малышу маминого внимания и поделился полезными советами для других пап.

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Почему вы решили уйти в декрет, а не жена?

На самом деле еще до рождения Тимофея мы решили, что как будет удобнее для нашей семьи, тот и пойдет в отпуск по уходу за ребенком. Это значит, кто немного больше зарабатывает, у кого менее стрессовая работа, у кого больше времени.

Так получилось, что нашей семье было лучше, чтобы в отпуск по уходу пошел именно я.



Сергей Багалика с сыном Тимофеем / Скриншот из видео 24 канала

Как мужчине в Украине оформить декрет?

Сейчас с новым законом о равных правах мужчин и женщин нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и написать заявление.

Справка. Владимир Зеленский 6 мая подписал закон, который позволяет мужчинам брать декретный отпуск. Ранее на законодательном уровне это право было закреплено за матерью.

Сколько платит государство мужчине в декрете?

На самом деле, декрет, как мы привыкли его называть, и отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста отличаются. Это означает, что декретом пользуется исключительно женщина, то есть 2 месяца до рождения ребенка и 2 месяца после, чтобы восстановиться. Его оплачивают полностью за деньги работодателя.

Вместе с тем отпуск по уходу за ребенком до достижения 3-летнего возраста совсем не оплачивается.

Посещали ли вы курсы для родителей?

Нет, на самом деле мы не посещали никаких курсов. Мы даже особо не готовились, читая книги или смотря какие-то обучающие видео.

Я и жена просто решили, что будем интуитивно действовать, следить за советами людей, которым мы доверяем. Родители нам немножко что-то советовали, а также друзья, напарники и таким образом мы вышли на нужное нам воспитание.



Мужчины уже чаще идут в декретные отпуска / Фото из фейсбука Сергея Багалики

Замечаете ли вы, что ребенку не хватает мамы?

Ребенку мамы хватает полностью, ведь она уделяет ему все свое свободное время. К тому же мы говорили с вами о работе. Работа матери лучше тем, что она может работать дистанционно и находиться рядом с ребенком, но не может постоянно следить за ним.

Сейчас Тимофею 9 месяцев и за ним надо смотреть круглосуточно.

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Как друзья и коллеги реагируют на то, что вы ушли в декрет?

Классно, положительно. До сих пор еще продолжают поздравлять, хотя я несколько дней официально в отпуске по уходу за ребенком, а неофициально – едва ли не с первого дня.

Всегда поздравляли – с принятием закона в первом чтении, во втором, с тем, что документ подписал президент. Даже когда он официально вступил в силу, все равно продолжали писать и поздравлять.

Мне повезло, что нас всегда поддерживали улыбками и делами, я действительно услышал много советов, которыми сейчас пользуюсь.

Чем папа в декрете отличается от мамы?

Папа в декрете ничем не отличается от мамы. Это, наверное, главный стереотип, который мы сами себе "вбиваем" в голову. Папа может делать то же, что и мама. У мамы сразу ничего не получается, когда рождается первый ребенок. Так же нужно учиться и папе.



Папа может делать то же, что и мама / Фото из фейсбука Сергея Багалики

Просто некоторые отцы могут перекладывать ответственность на плечи мамы, мотивируя это тем, что зарабатывают деньги. Однако они не понимают, что отпуск по уходу за ребенком только называется отпуском. На самом деле это работа.

Для меня зарабатывать деньги гораздо легче, чем постоянно ухаживать за ребенком.

О чем мамы на детских площадках разговаривают с вами?

Мы с Тимофеем редко гуляем с кем-то еще на детских площадках, потому что он не совсем взрослый. Однако иногда встречаются случаи, когда мамам немного непонятно, как это папа не просто гуляет с ребенком, но и выполняет другую работу.

Если мы привыкли к тому, что папа с коляской уже просто гуляет, это нормально на наших улицах, то папа, который готовит смесь, переодевает ребенка, уже немножко непривычно для наших мам.

Однако в целом мы говорим о совершенно нормальных вещах. Недавно мне написала коллега и мы говорили о том, как готовим пюре для ребенка. Я рассказывал свою историю, как я готовлю, а она мне свою.

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Что сложнее – сидеть в декрете или ходить на работу?

Гораздо легче ходить на работу. Значительно сложнее находиться в отпуске по уходу за ребенком, ты работаешь круглосуточно. Ты и готовишь, и убираешь, и следишь за ребенком, переодеваешь его, играешь с ним.

Миллион обязанностей, которых нет у тебя на работе.



Сергей Багалика с Тимофеем / Фото из фейсбука Багалики

Какой совет можете дать другим отцам?

Я дам главный, наверное, лайфхак – глаза боятся, а руки делают. Все, что делает мама, можете делать и вы. Те приятные и яркие эмоции от взросления вашего ребенка, от его первой улыбки, от первых шагов вы никогда не получите ни от одной работы.

К сожалению, это время нельзя вернуть. Очень часто бывает, что за работой мы забываем о наших детях. Они взрослеют, младшими уже точно не будут и мы это время не можем вспомнить, а потом очень скучаем по этому.

Поэтому нужно сразу при рождении пользоваться новым лайфхаком закона. Это 14 дней оплачиваемого отпуска, которыми может воспользоваться папа – хотя бы на 14 дней. Затем уже можно в семье решать, кому будет лучше уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Чего больше всего не хватает из "додекретных времен"?

Наверное, времени и путешествий. Тимофей еще маленький и мы не можем так быстро встать и уехать. Однако этот вопрос мы недавно решили, потому что как раз в 9 месяцев Тимофей получил свой первый загранпаспорт. Мы готовим свое первое путешествие.



Семья Сергея Багалики / Фото из фейсбука мужчины

Что самое сложное для вас в декрете?

Самое сложное – это вставать ночью, чтобы приготовить смесь, а потом где-то в 7 утра, когда он просыпается, снова вставать после бессонной ночи.

А что вам нравится?

Больше всего нравится быть с ним рядом. Это приятные эмоции, когда он просто играет, когда начинает только вставать.

Буквально недавно он начал самостоятельно подниматься без опоры на ножки. Правда, Тимофей не совсем долго стоит, падает. Однако все-таки это очень приятно. Это эмоции, которые не заменит ни одна работа.