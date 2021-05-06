Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком" Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.

Внимание Папа в декрете: почему мужчинам сложно оформить отпуск и какие возникают трудности

Как сообщается, документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями.

В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право родителя на отпуск по уходу за ребенком,

– пишет на сайте Офиса Президента.

Подробнее о новом законе для пап

Закон, который подписал глава государства, вводит новый вид отпуска при рождении ребенка – одноразового. Его продолжительность составит до 14 календарных дней. Оплачивает работодатель.

Важно то, что такой отпуск будут предоставлять кому-то одному:

мужу, жена которого родила ребенка;

отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно;

бабушке или дедушке;

другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Закон также определяет, что женщина или мужчина сразу могут брать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Также в новом законе есть право работников обоих полов, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I группы, на дополнительный отпуск.

Была ли такая возможность раньше

Раньше тоже была прописана возможность для мужа (а также бабушки, дедушки или других родственников), взять отпуск по уходу за ребенком. Однако ее могли предоставить только при наличии справки с места работы матери о том, что она вышла на работу до окончания декрета и ей больше не платят пособие.

Из-за этого в случаях, когда мать ребенка является, например, самозанятым лицом или ФЛП, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком.

Справка. В Украине, согласно статистике, лишь 3 – 4% от всех декретных отпусков оформляют мужчины.

У Зеленского говорят, что этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развитии ответственного отцовства в Украине. В частности, для работодателя станет менее важно, кого трудоустраивать – женщину или мужчину.

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