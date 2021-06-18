Сергій Багаліка – інспектор патрульної поліції, який перебуває у відпустці для догляду за синочком Тимофієм. Він відверто розповів, чи малюку вистачає маминої уваги та поділився корисними порадами для інших татусів.

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Чому ви вирішили піти у декрет, а не дружина?

Насправді ще до народження Тимофійчика ми вирішили, що як буде зручніше для нашої родини, той і піде у відпустку для догляду за дитиною. Це означає, хто трохи більше заробляє, у кого менш стресова робота, хто має більше часу.

Так вийшло, що нашій родині було краще, щоб у відпустку для догляду пішов саме я.



Сергій Багаліка з сином Тимофієм / Скриншот з відео 24 каналу

Як чоловіку в Україні оформити декрет?

Зараз з новим законом про рівні права чоловіків та жінок потрібно мати свідоцтво про народження дитини та написати заяву.

Довідка. Володимир Зеленський 6 травня підписав закон, який дозволяє чоловікам брати декретну відпустку. Раніше на законодавчому рівні це право було закріплене за матір'ю.

Скільки платить держава чоловіку в декреті?

Насправді, декрет, як ми звикли його називати, й відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку відрізняються. Це означає, що декретом користується виключно жінка, тобто 2 місяці до народження дитини й 2 місяці після, щоб відновитися. Його оплачують повністю за гроші роботодавця.

Натомість відпустка для догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку зовсім не оплачується.

Чи відвідували ви курси для батьків?

Ні, насправді ми не відвідували жодних курсів. Ми навіть особливо не готувалися, читаючи книжки чи переглядаючись якісь повчальні відео.

Я і дружина просто вирішили, що будемо інтуїтивно діяти, стежити за порадами людей, яким ми довіряємо. Батьки нам трошки щось радили, а також друзі, напарники й таким чином ми вийшли на потрібне нам виховання.



Чоловіки вже частіше йдуть у декретні відпустки / Фото з фейсбуку Сергія Багаліки

Чи помічаєте ви, що дитині не вистачає мами?

Дитині мами вистачає повністю, адже вона приділяє їй увесь свій вільний час. До того ж ми говорили з вами про роботу. Робота матері краща тим, що вона може працювати дистанційно й перебувати поряд з дитиною, але не може постійно наглядати за нею.

Зараз Тимофійчику 9 місяців і за ним треба дивитися цілодобово.

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Як друзі й колеги реагують на те, що ви пішли у декрет?

Класно, позитивно. Досі ще продовжують вітати, хоча я кілька днів офіційно у відпустці для догляду за дитиною, а неофіційно – ледь не з першого дня.

Завжди вітали – з прийняттям закону в першому читанні, в другому, з тим, що документ підписав президент. Навіть коли він офіційно набув чинності, все одно продовжували писати й вітати.

Мені пощастило, що нас завжди підтримували усмішками та справами, бо я дійсно почув багато порад, якими зараз користуюся.

Чим тато в декреті відрізняється від мами?

Тато в декреті нічим не відрізняється від мами. Це, напевно, головний стереотип, який ми самі собі "вбиваємо" в голову. Тато може робити те саме, що й мама. У мами одразу нічого не виходить, коли народжується перша дитина. Так само потрібно вчитися й татові.



Тато може робити те саме, що й мама / Фото з фейсбуку Сергія Багаліки

Просто деякі татусі можуть перекладати відповідальність на плечі мами, мотивуючи це тим, що заробляють гроші. Однак вони не розуміють, що відпустка для догляду за дитиною тільки називається відпусткою. Насправді це робота.

Для мене заробляти гроші набагато легше, ніж постійно доглядати за дитиною.

Про що мами на дитячих майданчиках розмовляють з вами?

Ми з Тимофієм рідко гуляємо з кимось ще на дитячих майданчиках, тому що він не зовсім дорослий. Однак інколи трапляються випадки, коли матусям трохи незрозуміло, як це тато не просто гуляє з дитиною, а й виконує іншу роботу.

Якщо ми звикли до того, що тато з візочком вже просто гуляє, це нормально на наших вулицях, то тато, який готує суміш, переодягає дитину, вже трошки незвично для наших мам.

Однак загалом ми розмовляємо про абсолютно нормальні речі. Нещодавно мені написала колега й ми говорили про те, як готуємо пюре для дитини. Я розказував свою історію, як я готую, а вона мені свою.

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Що складніше – сидіти в декреті чи ходити на роботу?

Набагато легше ходити на роботу. Значно складніше перебувати у відпустці для догляду за дитиною, бо ти працюєш цілодобово. Ти й готуєш, й прибираєш, й стежиш за дитиною, переодягаєш її, граєшся з нею.

Мільйон обов'язків, яких немає в тебе на роботі.



Сергій Багаліка з Тимофієм / Фото з фейсбуку Багаліки

Яку пораду можете дати іншим татусям?

Я дам найголовніший, напевно, лайфхак – очі бояться, а руки роблять. Все, що робить мама, можете робити й ви. Ті приємні та яскраві емоції від дорослішання вашої дитини, від її першої усмішки, перших кроків ви ніколи не отримаєте від жодної роботи.

На жаль, цей час не можна повернути. Дуже часто буває, що за роботою ми забуваємо про наших дітей. Вони дорослішають, молодшими вже точно не будуть й ми цей час не можемо згадати, а потім дуже сумуємо за цим.

Тому потрібно одразу при народженні користуватися новим лайфхаком закону. Це 14 днів оплачуваної відпустки, якими може скористатися тато – хоча б на 14 днів. Потім вже можна в родині вирішувати, кому буде краще піти у відпустку для догляду за дитиною.

Чого найбільше не вистачає з "додекретних часів"?

Напевно, часу та подорожей. Тимофій ще маленький і ми не можемо так швидко встати й кудись поїхати. Однак це питання ми нещодавно розв'язали, тому що якраз в 9 місяців Тимофій отримав свій перший закордонний паспорт. Ми готуємо свою першу подорож.



Сім'я Сергія Багаліки / Фото з фейсбуку чоловіка

Що найскладніше для вас у декреті?

Найскладніше – це вставати вночі, щоб приготувати суміш, а потім десь о 7 ранку, коли він прокидається, знову вставати після безсонної ночі.

А що вам подобається?

Найбільше подобається бути з ним поряд. Це найприємніші емоції, коли він просто грається, коли починає тільки но вставати.

Буквально нещодавно він почав самостійно підійматися без опори на ніжки. Щоправда, Тимофій не зовсім довго стоїть, падає. Однак все-таки це дуже приємно. Це емоції, які не замінить жодна робота.