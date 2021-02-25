По сравнению с традиционными игрушками, электронные устройства имеют для ребенка меньше преимуществ. Что стоит покупать малышу – читайте в материале.

► Укрепляют мелкую моторику

Есть специальные игрушки, которые развивают мелкую моторику малыша. Например, ловкость пальцев, гибкость запястий и тому подобное.

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Такие игры, как создание конструкций из кубиков, составление головоломок или вырезания фигурок из бумаги – предусматривают развитие у ребенка способность хватать и удерживать предметы или манипулировать ими.



Мелкая моторика рук / Фото FirstCry Parenting

► Развивают воображение

Для игр на воображение могут подойти, например, игрушечные машинки и самолеты, куклы, игрушечная посуда. Чем проще игрушка, тем лучше, ведь она дает ребенку поле для развития воображения. Играя ими, малыш может создавать в своем воображении новые миры.

► Способствуют развитию креативности

Многие дети любят рисование, лепить, вырезать. Особенно, когда ребенок при этом испытывает свободу самовыражения и не боится критики. Для творчества может понадобиться цветная бумага, ножницы, цветные карандаши, краски, пластилин.



Развитие креативности / Фото K2 Academy

► Развивают образное мышление и навыки речи

Настольные и карточные игры помогают учить детей простейших математических действий, стратегического мышления, развивают у детей социальные навыки и способность решать проблемы. Также будет полезным такое занятие, как чтение книг вместе с ребенком, поскольку это занятие развивать его словарный запас и речь.

► Способствуют физическому развитию

Ряд игрушек, особенно электронных, не имеют положительного эффекта для оживления физической активности ребенка. Длительное сидячее положение во время игры нередко приводит к проблемам со здоровьем и не дает ребенку возможности развивать двигательные навыки. Физическому развитию ребенка может способствовать, например, катание на велосипеде, игры с использованием мячей, скакалок.

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Родителям важно быть внимательными к тому, насколько игрушки для ребенка должны быть безопасными и соответствовать его возрасту и уровню развития. Иногда лучшими являются простые, поскольку мотивируют ребенка привлекать воображение в процессе игры.