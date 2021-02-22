Игры для развития логики и ассоциативного мышления: подборка интересных упражнений для родителей
В дороге, после тяжелого дня или для разнообразия между активным досугом – родители могут поиграть со своими детьми в игры, которые связанные со словами. Некоторые из них можно предлагать и детям от 3 лет, потому что помогут в изучении языка.
Источник:Новое время
Такие игры помогут ребенку расширить словарный запас, запомнить написание, звучание слов, развить грамотность, фонематический слух, объединить образ слова с его написанием, внести вклад в работу с дислексией.
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Кроме этого, будет развиваться логика, ассоциативное мышление и сенсорный опыт. Современные дети больше смотрят, чем говорят, двигаются или чувствуют. Поэтому важно, чтобы родители дополняли их "визуальную реальность".
► "Четыре слова". Для этого нужно выбрать 4 слова, которые будут абсолютно не связаны между собой. Используя их, нужно составить по очереди маленький рассказ. Если ребенку от 8 лет, можно предложить 5 – 6 слов.
► "Множество слов". Выбираем большое слово. С его букв каждый на своем листе составляет и записывает много маленьких. Сначала дети могут быть в команде со взрослыми, а потом они быстро становятся самостоятельными игроками.
Игры с детьми / Фото Pinterest
► "Наоборот". Для этого нужно произносить слова наоборот, без предварительной записи слов. Например, чайник – кинйач, стена – анетс.
► Найти в комнате слова – вкусные, ароматные, твердые, мягкие или подвижные. Так ребенок включает различные каналы восприятия.
► Написать вразброс на листе буквы, соединять буквы линиями в слова.
► "Покажи слово". Один игрок загадывает слово и показывает его пантомимой.
► "Я загадал". Рассказать о задуманном слове, не называя его. Например, "Я загадал – белый, холодный, скрипит под ногами, тает...".
► "Индукция – дедукция". Игрок загадывает предмет, а другие должны его угадать, задавая вопросы, на которые он может ответить только "да" или "нет". Например, с малышом можно начать с загадывания животных и частей тела.
Развитие ребенка / Фото Scholastic
► "Последняя буква". Каждый игрок говорит слово, которое начинается на последнюю букву предыдущего слова.
► "Рима" – называем 4 или 2 случайных слова, к которым ищем рифму или с которыми придумываем четверостишие.
► "Буква" – называем слова только на заданную букву. Вариант для взрослых: слова-предметы на заданную букву, которые можно положить в трехлитровую банку.
► "Чушь" – говорим сначала предложения, к которому нужно придумать абсолютно странное и нереальное продолжение.
► "Сказка". Для того чтобы создать сказку, каждый должен говорить по предложению.
► "Ассоциации". Один игрок называет слово, следующий – свою ассоциацию на это. Детям можно объяснить, что ассоциация – это первое, что приходит на ум, когда слышишь это слово.
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► "Это слово умеет..." – описываем слово его "умениями".
► "Вымышленный слово" – придумываем странные слова и что они могли бы означать на языке инопланетян.
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