Одни из самых ужасных вещей, которые могут случиться с нашими детьми, – это сексуальное насилие или жестокое обращение. Вот почему очень важно постоянно рассказывать детям о безопасности и конфиденциальности.

Доктор Тиа Ким, которая является вице-президентом по вопросам образования, исследований и влияния в международном Комитете по делам детей дала советы, как говорить с детьми на такие темы, и когда стоит начинать такие разговоры.

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Она говорит, что в 90% случаев сексуального насилия над детьми преступником является тот, кого ребенок и ее семья достаточно хорошо знают. И это может еще больше затруднить ему разглашать то, что это произошло. Именно поэтому, по словам Ким, так важно постоянно говорить с ребенком на такие темы. Это позволит ему быть открытым со своими родителями, и если он станет жертвой жестокого обращения, то обязательно придет, чтобы поговорить.

Когда надо начинать такие разговоры

Разговаривать об этом надо с маленького возраста, советует Ким. В 2 – 3 года можно объяснить некоторые основные понятия о конфиденциальности и согласии довольно естественным способом. В центре внимания всегда должна быть личная безопасность. Так же как родители говорят о необходимости носить шлем во время езды на велосипеде или надевать маску, чтобы предотвратить распространение вируса и микробов, также нужно научить детей видеть разницу между безопасными и опасными прикосновениями.

С очень маленькими детьми можно начать с определения частей их тела, используя анатомически правильные названия. Такие разговоры надо включать в обычные ежедневные процедуры.

У меня двое мальчиков. Когда они были очень маленькими, и я приучала их к горшку, я периодически помогала им сходить в ванную и говорила: "А кто может касаться ваших личных частей тела?". Как будто это был просто естественный разговор. Но именно это происходило,

– рассказывает Ким.



Разговоры о сексуальном насилии надо начинать с раннего детства / Фото unsplash

Разговоры должны продолжаться постоянно

По мере взросления детей надо постоянно совершенствовать эти разговоры с большим нюансом и добавлением деталей. Хорошим правилом безопасности для старшего ребенка может быть напоминание, что ни один взрослый не должен просить ее хранить тайну относительно определенных прикосновений.

Такие разговоры можно вести, укладывая спать. В подростковом возрасте это можно делать во время поездки в машине, чтобы детям не пришлось иметь с родителями зрительный контакт. Ким говорит, что им важно знать, что эти темы никогда не ограничиваются, даже если они могут чувствовать себя немного неудобно.



Поговорить о сексуальном насилии можно, укладывая детей в постель / Фото unsplash

Старшим детям также стоит объяснить, что сексуальное насилие случается не только в реальной жизни.

Это может произойти и в интернете, поэтому я думаю, что это важная часть разговора. Нужно сказать: "никогда нельзя, чтобы пожилой человек показывал вам фотографии своих частных частей тела, или просил делать то же самое." Также родителям важно помнить о создании безопасности вокруг интернет-пространства ребенка,

– подчеркивает Ким.

Как себя вести, когда дети рассказывают об этом

Если ваш или чужой ребенок расскажет о злоупотреблениях, которые произошли или до сих пор происходят с ним, вы должны управлять собственными эмоциями, как бы это ни было сложно. И очень важно в этот момент сохранять спокойствие и верить ребенку.

Ким добавляет, что дети очень редко лгут о том, что они подверглись сексуальному насилию. Поэтому даже такие простые высказывания вроде: "Я тебя слышу" или "Я тебе верю" – очень мощные и крайне необходимы ребенку.



Сохраняйте спокойствие, когда ребенок открывается вам / Фото 4mama