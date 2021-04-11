Одні з найжахливіших речей, які можуть трапитися з нашими дітьми, – це сексуальне насильство чи жорстоке поводження. Ось чому дуже важливо постійно розповідати дітям про безпеку та конфіденційність.

Доктор Тіа Кім, яка є віцепрезиденткою з питань освіти, досліджень та впливу в міжнародному Комітеті у справах дітей надала поради, як говорити з дітьми на такі теми і коли варто починати такі розмови.

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Вона каже, що у 90% випадків сексуального насильства над дітьми злочинцем є той, кого дитина та її сім'я досить добре знають. І це може ще більше ускладнити їй розголошувати те, що це сталося. Саме тому, за словами Кім, так важливо постійно говорити з дитиною на такі теми. Це дозволить їй бути відкритою зі своїми батьками, і якщо вона стане жертвою жорстокого поводження, то обов’язково прийде, щоб поговорити.

Коли треба починати такі розмови

Розмовляти про це треба з маленького віку, радить Кім. У 2 – 3 роки можна пояснити деякі основні поняття про конфіденційність та згоду в досить природний спосіб. У центрі уваги завжди повинна бути особиста безпека. Так само як батьки говорять про необхідність носити шолом під час їзди на велосипеді чи вдягати маску, щоб запобігти поширенню вірусу та мікробів, також треба навчити дітей бачити різницю між безпечними та небезпечними дотиками.

З дуже маленькими дітьми можна почати з визначення частин їхнього тіла, використовуючи анатомічно правильні назви. Такі розмови треба включати у звичайні щоденні процедури.

У мене двоє хлопчиків. Коли вони були дуже маленькими, і я привчала їх до горщика, я періодично допомагала їм сходити у ванну і говорила: "А хто може торкатися ваших приватних частин тіла?". Ніби це була просто природна розмова. Але саме це відбувалося,

– розповідає Кім.



Розмови про сексуальне насильство треба починати з раннього дитинства / Фото unsplash

Розмови повинні тривати постійно

У міру дорослішання дітей треба постійно вдосконалювати ці розмови з більшим нюансом та додаванням деталей. Хорошим правилом безпеки для старшої дитини може бути нагадування, що жоден дорослий не повинен просити її зберігати таємницю щодо певних дотиків.

Такі розмови можна вести, вкладаючи спати. У підлітковому віці це можна робити під час поїздки в машині, щоб дітям не довелося мати з батьками зоровий контакт. Кім каже, що їм важливо знати, що ці теми ніколи не обмежуються, навіть якщо вони можуть почуватися трохи незручно.



Поговорити про сексуальне насильство можна, укладаючи дітей в ліжко / Фото unsplash

Старшим дітям також варто пояснити, що сексуальне насильство трапляється не лише в реальному житті.

Це може статися і в інтернеті, тому я думаю, що це важлива частина розмови. Потрібно сказати:" Ніколи не можна, щоб літня людина показувала вам фотографії своїх приватних частин тіла, або просила робити те саме." Також батькам важливо пам’ятати про створення безпеки навколо інтернет-простору дитини,

– наголошує Кім.

Як поводитися, коли діти розповідають про це

Якщо ваша чи чужа дитина розповість про зловживання, які сталися або досі відбувається з нею, ви повинні керувати власними емоціями, як би це не було складно. І дуже важливо в цей момент зберігати спокій та вірити дитині.

Кім додає, що діти дуже рідко брешуть про те, що вони зазнали сексуального насильства. Тому навіть такі прості висловлювання на кшталт: "Я тебе чую" чи "Я тобі вірю" – дуже потужні та вкрай необхідні дитині.



Зберігайте спокій, коли дитина відкривається вам / Фото 4mama