Чтобы реализовать свой замысел, Ной придумал необычный способ. Подросток решил встречать мальчика из школы в смешных костюмах.

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В первый раз 12-летнему Максу стало неловко, поэтому он выбежал из школьного автобуса и начал убегать. Однако старший брат продолжал встречать младшего в разных костюмах и Макс сделал вывод, что это хорошая идея.

Маме мальчиков идея сына сразу понравилась, поэтому она стала помогать Ною одеваться на время приезда автобуса.

В этом весь Ной. Он любит брата, а еще больше любит подурачиться и всех порадовать,

– вспомнила мама мальчика Стейси Тингл.

Стейси решила снять видео как Ной встречает Макса и опубликовать ролик в социальных сетях. Запись быстро стала популярной среди пользователей Фейсбук.

Так семья создала группу The Bus Brother, объединившей людей, которым понравились костюмы подростка. Незнакомцы стали предлагать мальчику бесплатно забрать их костюмы, чтобы разнообразить коллекцию.

"Я рассчитывал, что это будет внутренняя шутка для родных и близких друзей. Но оказалось, что мои идеи нравятся и абсолютно незнакомым людям", — прокомментировал Ной.

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