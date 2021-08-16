Ліам їхав звичним маршрутом та розкидав газети. Біля одного з будинків, де жила 89-річна бабуся, він помітив багато преси й це його стривожило.

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Після роботи Ліам пішов в школу, проте не міг забути побачене. Після занять він розповів про свої переживання мамі, й вони разом поїхали перевірити, чи все добре з бабусею. Спочатку мама Ліама, яку звати Кейті, звернулася до сусідів, які відгукнулися допомогти. Спочатку вони стукали у двері та вікна її будинку, але у відповідь була тиша. Проте згодом люди почули крик.

Сусіди та сім'я Ліама виламали задні двері, аби потрапити в будинок. Там вони побачили стареньку, що лежала на підлозі. "Здається, вона впала. У неї була велика рана на нозі, але при цьому я не бачив інших травм", – пригадав Ліам, підкресливши, що у неї були пролежні на спині й, можливо, зневоднення.

Парамедики відвезли бабусю до лікарні, де у неї виявили сплутаність свідомості й сильне зневоднення. За словами лікарів, жінку дуже вчасно знайшли.

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Зараз бабуся одужує і вже скоро зможе повернутися додому. Ліам щасливий, що звернув увагу на старі газети й зміг вчасно допомогти жінці.