Подростковый период – это переходный этап к взрослой жизни, во время которого происходит расставание с детством и приходит зрелость. Как подготовиться к такому периоду – читайте в материале.

Этапы подросткового возраста

С началом полового созревания у ребенка перестраивается тело, а за этим сразу происходит психологическая трансформация – развивается интеллект и эмоциональная сфера.

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Этап деконструкции детства связан с изменениями тела, разрушением детской структуры, где родители больше ни модели для подражания, ни объекты любви. Также происходит разочарованием в детских обещаниях. Например, "Когда вырастешь, ты сможешь...", "У тебя будет...". Однако ты вот вырос, но всего этого нет и не предвидится.

Этап создания юности связан с поиском и раскрытием собственной идентичности в группе сверстников, а также с началом взрослой сексуальной жизни.

Самым главным вопросом у подростков всегда есть – почему родители их не понимают. Ответ прост: подросток изменился, быстро и радикально, а родители нет. Если они не забыли свой сложный опыт взросления, то пытаются уберечь своих чад от повторения их же ошибок.

Как меняться родителям:

Перестать быть родителями маленьких детей.

Принять тот факт, что дети будут их отталкивать и перестанут делиться тем, чем делились ранее.

Научиться "уходить в тень" и при этом быть включенными, не вторгаться со своими советами.

Наблюдать, но дистанционно. То есть дать ребенку самому пережить и осознать все, что происходит.

Что нужно знать и делать родителям подростков

► Сепарация ребенка – это нормальный и закономерный процесс психического развития. Родителей больше должно насторожить нежелание ребенка взрослеть.

► Проблемы в отношениях с подростком в процессе его взросления неизбежны. Они ни в коем случае не говорят о том, что вы плохие родители. Чаще всего подростки себе не нравятся и автоматически делают вывод, что их никто не любит, поэтому крайне чувствительны к тому, как на них смотрят и как с ними разговаривают.



Папа и дочь / Фото Getty Images

► Отдаление подростка, меньшая потребность в родительской любви и заботе – все это необходимо для взрослой самостоятельной жизни.

► Родители продолжают быть опорой и тылом для подростка, а также меньше навязывают им свое видение. Подросткам очень важна поддержка родителей, но это не всегда должны быть такие фразы, как: "Ты справишься, я в тебя верю" или "Тебе кажется, что ты некрасивая. На самом деле ты красавица". Чаще должно звучать "Мне жаль, что тебе не нравится твое тело, но ты взрослеешь, оно меняется, и скоро ситуация изменится". В такие моменты или укрепляются отношения, или подросток принимает решение изолироваться.

► Сексуальная жизнь в начале подросткового периода воображаемая, поэтому очень важно еще больше соблюдать границы и, например, не входить без стука в комнату.

► Подростки преодолевают сложное эмоциональное состояния благодаря беспричинной агрессии. Родителям следует принять, что пока дети не умеют преодолевать подобное положение иначе. Благодаря агрессивности подросток выполняет задачи этого периода, а именно отделиться от родителей из-за протестов и хамство.



Хамство подростка / Фото Raising Children Network

Здесь нет ничего личного, ведь так ребенок взрослеет и не может иначе. Они больше не хотят быть похожими на маму с папой, а ищут себя. Родители должны поддержать это движение.

► Агрессивность – движущая сила пубертата, которая выполняет творческую функцию. Если ей препятствовать, то возникнет насилие, у которого есть две формы:

Насилие в отношении другого человека (гетероагресия).

Насилие в отношении себя (аутоагрессия) – депрессия, анорексия, булимия, суицид, самоповреждения, скарификация.

► Не отвечайте на агрессию насилием. Например, не стоит говорить "заберу телефон", "отключу интернет", "не пущу гулять с друзьями". Так вы только усугубите и так хрупкие отношения.

Также лучше не давить на чувство вины: "Ты же хороший, как ты так мог поступить". Дети и так чувствуют себя виноватыми, поэтому просто нападут в ответ. Когда эмоции улягутся, то обсудите, что произошло, почему ребенок так поступил и что можно было сделать иначе.



Отношения родителей и детей / Фото Univision

Говорите всегда о себе и о своих чувствах. Не допускайте критики, оценки, унижение личности подростка или его сверстников. Это не коммуникация, а форма психологического насилия. Правило любых отношений – говорите о себе. Мы же не знаем, чем руководствовался человек в определенной ситуации.

► Уровень агрессии будет ниже, если вы не будете разделять чувства на хорошие и плохие, разрешенные и запрещенные. Принимайте агрессивность, как естественную составляющую человеческой природы. Научите справляться с агрессией. С самого рождения принимайте "нет" ребенка. Поддерживайте самостоятельность и взросления.

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► Выстраивайте родительский авторитет, общайтесь с детьми с родительской позиции, а не с позиции друга. Подростки должны верить в то, что к родителям можно обратиться с любой проблемой и они все решат.