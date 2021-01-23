Родителям важно понимать, что подросток должен учиться самостоятельно преодолевать жизненные трудности. Однако это не означает, что вы оставлять его без контроля. Стремясь стать идеальными, родители часто допускают ошибки, которые могут негативно повлиять на их взаимоотношения с детьми. Чего следует избегать – читайте в материале.

Оберегать ребенка от разочарований

Родители пытаются предупредить те или иные проблемы ребенка, ведь желают ему благополучия и счастливой жизни. Об этом сообщило издание Child develop.

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Это неправильный способ научить ребенка преодолевать жизненные невзгоды. Оберегая его от разочарований, родители не позволяют приобретать жизненный опыт.

Когда дети ошибаются, они учатся на ошибках и больше не повторяют этих поступков. Поэтому стоит сосредоточиться на том, чтобы привить своему ребенку самостоятельность. Благодаря этому в будущем он сможет самостоятельно принимать решения.



Оберегать ребенка от разочарований / Фото All Pro Dad

Быть слишком снисходительными

Излишняя мягкость и вседозволенность – это неправильный подход. Ребенок еще недостаточно взрослый, чтобы понять разницу между добром и злом. Родители могут стать ему другом, чтобы помочь находить правильные жизненные решения. При этом важно соблюдать баланс между стойкостью и дружелюбием.

Спрашивать об оценках ребенка у его учителей

У подростка могут быть проблемы в школе из-за того, что он с головой погружен в свои новые дела. Если при этом родители слишком часто и без особых причин интересуются в учителей его успеваемостью, это может смущать ребенка. Кроме этого, с него могут смеяться одноклассники.

Если родители стремятся узнать об успешности подростка – спросите об этом прямо у него. Если ребенок имеет проблемы с обучением – помогите ему понять причины плохой успеваемости, но не наказывайте.



Обучение / Фото Aurora Dental Group

Выбирать подростку карьеру

Родители нередко пытаются с помощью детей реализовать свои неудовлетворенные амбиции. Не стоит этого делать. Их желания могут отличаться от желаний детей. Ребенок должен сам решить, чем заниматься в жизни и чего достичь. Все, что вы можете сделать, – это поддержать и дать совет.

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Говорить от имени подростка

Когда подросток учится в школе или университете, вы должны позволить ему самостоятельно решать жизненные проблемы. Не говорите за ребенка, не принимайте за него решений. Поймите, что ему пора самому иметь свое мнение, становиться самостоятельным.