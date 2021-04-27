"Не волнуйтесь, я изменю его (ее)"

Одной из главных причин того, что отношения могут испортиться, мнение, что можете изменить другого человека, если будете вместе.

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Это серьезная ошибка, которую часто делают бессознательно. Во время фазы влюбленности можно легко верить, что это действительно возможно. Например, партнер курит, и вам это не нравится? "Это не имеет значения, он изменится". Вам не нравится, как он одевается? "Я могу заставить его изменить это".



Конфликты в отношениях / Фото PhillyVoice

Все это не очень реалистично, ведь люди обычно не меняются. И заставить это сделать также невозможно. Не нужно вступить в отношения, ожидая, что человек изменится. Вы должны принять ее такой, какая она есть.

"Без тебя я никто"

Другая причина того, почему отношения в постоянном кризисе, заключается в полной зависимости от партнера. Общество, в котором мы живем, считает, что отношения очень важны. Даже хуже, идеи и сказки, которые мы видим в фильмах, все еще популярны.

Все это усиливает страх быть одиноким. Поэтому эмоциональная зависимость может найти поле для размножения. Нельзя позволить своему счастью зависеть от того, чтобы кто-то другой был рядом. Если они оставят вас, действительно ли станете никем? А кем тогда были раньше?

Возможно, вы не знаете, как ответить на это, потому что благодаря своей зависимости, когда вы с кем-то, вы забываете, кто вы есть. Поэтому, если партнер оставит вас, вы будете чувствовать себя потерянными.



Ощущение потерянности / Фото Toronto Sun

"Это твоя вина. Ты знаешь"

Может показаться, что взять на себя ответственность за ошибки, которые делаете, это ужасная вещь. Если что-то происходит в отношениях, эта склонность избегать вины может быть настолько сильной, что можете переводить ее на другого человека. Без сомнения, это создает бесчисленные ссоры между влюбленными. Каждый всегда хочет быть правым.

Быть в отношениях означает быть в команде, а в ней игроки не атакуют друг друга. Старайтесь разговаривать, сопереживать, слушать другую точку зрения и делать все это спокойно.

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Это поможет избежать многих проблем в ваших отношениях. К сожалению, коммуникация между партнерами иногда оставляет желать лучшего, и это может разрушить отношения.