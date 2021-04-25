Доктор философии и профессор психологии в Университете Монмута в Нью-Джерси Гэри В. Левандовски-младший говорит, что надо осознавать, что проблемы просто так не исчезнут, и разговор – это наша единственная надежда на улучшение отношений.
К теме Отношения, которые портят жизнь: на какие действия партнера важно обращать внимание
Почему пары спорят
Все пары спорят. И независимо от того счастливы они или нет, раздражители в обоих лагерях одинаковы.
Вот 3 основных активатора конфликтов, которые огорчают, раздражают и ранят партнеров:
- Снисходительность. То есть к вам относятся как к глупому или неполноценному, ваш партнер действует так, будто считает, что он лучше вас.
- Посессивность, ревность и зависимость. Это значит, что ваш партнер требует слишком много внимания или времени, или чрезмерно ревнив, благосклонен или зависим.
- Пренебрежение, отказ и ненадежность. Ваш партнер игнорирует ваши чувства, не звонит и не пишет, не говорит, что они вас любит.
Конфликты в паре / Фото unsplash
Что произойдет, если постоянно избегать споров
Доктор Левандовски-младший приводит различные исследования, которые изучали отношения разных пар. Выяснилось, что те, кто считал, что спорить плохо, были менее довольными и более агрессивными, а женщины-партнеры – депрессивными.
Также ученые обнаружили, что хотя люди чувствовали себя лучше в тот день, когда избегали споров, на следующий день их психологическое самочувствие ухудшалось, а уровень кортизола поднимался. А этот фактор может привести к увеличению веса, перепадам настроения и проблемам со сном.
Также исследования подтвердили тот факт, что когда партнеры избегали важных тем отношений, через 7 недель они хуже общались, были менее счастливыми и преданными друг другу.
Если постоянно замалчивать проблемы, могут ухудшиться отношения / Фото unsplash
Как правильно спорить
По мнению профессора, когда мы избегаем конфликтов, мы теряем возможность помочь нашим отношениям улучшиться. Поэтому большинству пар нужно больше спорить, а не меньше. Но это не значит, что нужно искать конфронтации, партнеры должны давать друг другу преимущество сомнений.
Для успешного разрешения конфликтов, нужно знать, с каким типом проблемы вы сталкиваетесь. Для серьезных проблем, таких как измена или злоупотребление наркотиками, лучше быть прямым, требуя изменений. Нужно занять позицию, о которой нельзя договариваться, и проявить гнев, особенно если ваш партнер может измениться.
Если проблемы более обыденные, лучше применить подход к сотрудничеству, используя любовь, юмор, привязанность и оптимизм.
Как научиться "слышать" партнера
Для разрешения споров нужно по-настоящему слушать партнера. Вот 5 советов от доктора Левандовски-младшего как стать лучшими слушателями.
- Уточнить
Когда ваш партнер говорит, вы должны быть уверены, что четко понимаете о чем он говорит. Чтобы устранить все сомнения, задайте вопрос типа: "Когда ты говоришь об этом, что именно это значит?", "Можешь привести пример?" тому подобное.
Надо точно знать, что подразумевает партнер / Фото unsplash
- Отражать чувства другого человека
Это значит сопереживать своему партнеру. Нужно понимать, что за всем, что он говорит, есть эмоция, и он хочет, чтобы ее заметили.
Боль, смущение, растерянность, разочарование, раздражение, нервозность и т.д. – признавая чувства своего партнера, можно немного подстраховаться фразами вроде: "Ты кажешься...", "Это звучит как..." или "Ты себя чувствуешь...? "
Если вы ошибаетесь, ваш партнер будет знать, что вы пытаетесь понять, а усилия более важны для удовлетворения отношений, чем точность.
- Присутствовать
Вам нужно следить за своими невербальными сигналами или за способом общения, который выходит за рамки применяемых вами слов.
Например, если вам нужно показать, что вы слушаете, поддерживайте зрительный контакт и сидите прямо перед партнером в расслабленном и открытом положении.
Тот, кто полностью присутствует и не отвлекается на телефон или другие экраны, сообщает партнеру, что разговор для него важен.
При спорах важно быть максимально внимательным / Фото unsplash
- Парафраз
Чтобы продемонстрировать свое понимание, нужно повторить то, что говорит ваш партнер, используя собственные слова. Левандовски говорит, что процесс перефразирования и обобщения имеет два больших преимущества: во-первых, это показывает вашему партнеру, что вы глубоко прониклись разговором, а во-вторых, необходимость перефразировать заставляет вас уделять пристальное внимание к партнеру.
Узнайте также Язык тела: как лучше общаться с окружающими людьми
- Открытые вопросы
Профессор говорит, что в большинстве споров, так называемый активатор хочет вернуть фокус на себя. Поэтому когда вы не отвлекаете от него внимание, вы даете ему возможность поговорить о том, как он себя чувствует.
Для этого Левандовски рекомендует задать открытые вопросы, которые помогут партнеру передать свои чувства и подведут к более глубокому анализу. Спросите: "Что бы ты предложил кому-то другому в этой же ситуации?", "Как ты принял это решение?", "Что бы улучшило ситуацию?", "Почему, по-твоему, это произошло?".
Каждый из этих вопросов фокусируется на проблеме, говорит профессор, и помогает партнеру лучше ее понять.