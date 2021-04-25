Доктор философии и профессор психологии в Университете Монмута в Нью-Джерси Гэри В. Левандовски-младший говорит, что надо осознавать, что проблемы просто так не исчезнут, и разговор – это наша единственная надежда на улучшение отношений.

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Почему пары спорят

Все пары спорят. И независимо от того счастливы они или нет, раздражители в обоих лагерях одинаковы.

Вот 3 основных активатора конфликтов, которые огорчают, раздражают и ранят партнеров:

Снисходительность . То есть к вам относятся как к глупому или неполноценному, ваш партнер действует так, будто считает, что он лучше вас.

. То есть к вам относятся как к глупому или неполноценному, ваш партнер действует так, будто считает, что он лучше вас. Посессивность, ревность и зависимость. Это значит, что ваш партнер требует слишком много внимания или времени, или чрезмерно ревнив, благосклонен или зависим.

Это значит, что ваш партнер требует слишком много внимания или времени, или чрезмерно ревнив, благосклонен или зависим. Пренебрежение, отказ и ненадежность. Ваш партнер игнорирует ваши чувства, не звонит и не пишет, не говорит, что они вас любит.



Конфликты в паре / Фото unsplash

Что произойдет, если постоянно избегать споров

Доктор Левандовски-младший приводит различные исследования, которые изучали отношения разных пар. Выяснилось, что те, кто считал, что спорить плохо, были менее довольными и более агрессивными, а женщины-партнеры – депрессивными.

Также ученые обнаружили, что хотя люди чувствовали себя лучше в тот день, когда избегали споров, на следующий день их психологическое самочувствие ухудшалось, а уровень кортизола поднимался. А этот фактор может привести к увеличению веса, перепадам настроения и проблемам со сном.

Также исследования подтвердили тот факт, что когда партнеры избегали важных тем отношений, через 7 недель они хуже общались, были менее счастливыми и преданными друг другу.



Если постоянно замалчивать проблемы, могут ухудшиться отношения / Фото unsplash

Как правильно спорить

По мнению профессора, когда мы избегаем конфликтов, мы теряем возможность помочь нашим отношениям улучшиться. Поэтому большинству пар нужно больше спорить, а не меньше. Но это не значит, что нужно искать конфронтации, партнеры должны давать друг другу преимущество сомнений.

Для успешного разрешения конфликтов, нужно знать, с каким типом проблемы вы сталкиваетесь. Для серьезных проблем, таких как измена или злоупотребление наркотиками, лучше быть прямым, требуя изменений. Нужно занять позицию, о которой нельзя договариваться, и проявить гнев, особенно если ваш партнер может измениться.

Если проблемы более обыденные, лучше применить подход к сотрудничеству, используя любовь, юмор, привязанность и оптимизм.

Как научиться "слышать" партнера

Для разрешения споров нужно по-настоящему слушать партнера. Вот 5 советов от доктора Левандовски-младшего как стать лучшими слушателями.

Уточнить

Когда ваш партнер говорит, вы должны быть уверены, что четко понимаете о чем он говорит. Чтобы устранить все сомнения, задайте вопрос типа: "Когда ты говоришь об этом, что именно это значит?", "Можешь привести пример?" тому подобное.



Надо точно знать, что подразумевает партнер / Фото unsplash

Отражать чувства другого человека

Это значит сопереживать своему партнеру. Нужно понимать, что за всем, что он говорит, есть эмоция, и он хочет, чтобы ее заметили.

Боль, смущение, растерянность, разочарование, раздражение, нервозность и т.д. – признавая чувства своего партнера, можно немного подстраховаться фразами вроде: "Ты кажешься...", "Это звучит как..." или "Ты себя чувствуешь...? "

Если вы ошибаетесь, ваш партнер будет знать, что вы пытаетесь понять, а усилия более важны для удовлетворения отношений, чем точность.

Присутствовать

Вам нужно следить за своими невербальными сигналами или за способом общения, который выходит за рамки применяемых вами слов.

Например, если вам нужно показать, что вы слушаете, поддерживайте зрительный контакт и сидите прямо перед партнером в расслабленном и открытом положении.

Тот, кто полностью присутствует и не отвлекается на телефон или другие экраны, сообщает партнеру, что разговор для него важен.



При спорах важно быть максимально внимательным / Фото unsplash

Парафраз

Чтобы продемонстрировать свое понимание, нужно повторить то, что говорит ваш партнер, используя собственные слова. Левандовски говорит, что процесс перефразирования и обобщения имеет два больших преимущества: во-первых, это показывает вашему партнеру, что вы глубоко прониклись разговором, а во-вторых, необходимость перефразировать заставляет вас уделять пристальное внимание к партнеру.

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Открытые вопросы

Профессор говорит, что в большинстве споров, так называемый активатор хочет вернуть фокус на себя. Поэтому когда вы не отвлекаете от него внимание, вы даете ему возможность поговорить о том, как он себя чувствует.

Для этого Левандовски рекомендует задать открытые вопросы, которые помогут партнеру передать свои чувства и подведут к более глубокому анализу. Спросите: "Что бы ты предложил кому-то другому в этой же ситуации?", "Как ты принял это решение?", "Что бы улучшило ситуацию?", "Почему, по-твоему, это произошло?".

Каждый из этих вопросов фокусируется на проблеме, говорит профессор, и помогает партнеру лучше ее понять.