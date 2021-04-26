Для того, чтобы понять, готов ли человек к новым отношениям, психолог Елена Ермоленко предложила чек-лист. Если большинство пунктов совпали, это означает, что готов.
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- Прошлые отношения не вызывают гнева, ненависти, слез. Встречи с бывшим партнером не вызывают страха, а упоминания о нем только легкую грусть или благодарность за светлые моменты.
- Нет страха одиночества, а жизнь наполнена тем, что интересует.
- Жизнь не зацикленна на одном человеке. День не проходит за слежкой чужих социальных сетей. Вместо этого есть свой круг друзей, хобби, развлечения.
- Нету зависти чужим отношениям.
- Есть ощущение избытка тепла, нежности, страсти, которым хочется поделиться. Когда хочется любви не по дефициту, а от избытка.
- Хочется ходить на свидания, знакомиться с новыми людьми, рассказывать о себе и своей жизни, очаровывать и влюбляться.
- Есть умение говорить "нет" и четкое понимание, что нравится. Кроме этого, присутствуют личные границы – достаточно четкие, чтобы не позволять садиться себе на голову, манипулировать или использовать. Но одновременно – гибкие, ведь в отношениях встречаются две совершенно незнакомые, разные личности и важно уметь делать шаги навстречу друг другу.
Как начать новые отношения
По словам Елена Ермоленко, первое правило – завершить старые отношения, чтобы не тянуть за собой обиды и представления о бывшем партнера. Для этого все нужно "начать с чистого листа". Не забывая при этом, что человеку нужно время, чтобы залечить душевные раны и сделать выводы из полученного опыта.
Второе – с новым партнером сближаться постепенно, познавать друг друга, чтобы понять что это за человек, насколько с ним комфортно, надежно и безопасно, совпадают ли ценности и взгляды на будущее.
Свидание / Фото eHarmony
Важно понимать, насколько подходите друг другу по 3 уровням: душа, тело, ум. Очень часто страсть ослепляет глаза, а сердце выбирает не тех. Обращай внимание не только на слова, но и на поступки. Важно, чтобы слова не расходились с действиями.
Многим трудно пережить разрыв с предыдущим партнером. Поэтому люди часто выбирают самый простой способ – залечить душевные раны и спастись от одиночества в новых отношениях. Однако будет ли это честным в отношении нового партнера?
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"Бывает, мы с головой ныряем в бурный роман, чтобы "напиться" с пьянящей чаши страсти и забыть бывшего. А в итоге наступаем на те же грабли: снова человек причинил боль, исчез без объяснений, когда завоевал. Знакомо? И многие девушки при этом винят себя, начинают копаться в себе, искать и исправлять недостатки. Наступает страх одиночества, ощущение ненужности, катастрофически падает самооценка", – рассказала психолог Елена Ермоленко.
Она добавила, что нужно сначала вылечить душевные раны, работать над самооценкой, достоинством, анализировать и завершать прошлые отношения.