Для того, чтобы понять, готов ли человек к новым отношениям, психолог Елена Ермоленко предложила чек-лист. Если большинство пунктов совпали, это означает, что готов.

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Прошлые отношения не вызывают гнева, ненависти, слез. Встречи с бывшим партнером не вызывают страха, а упоминания о нем только легкую грусть или благодарность за светлые моменты.

Нет страха одиночества, а жизнь наполнена тем, что интересует.

Жизнь не зацикленна на одном человеке. День не проходит за слежкой чужих социальных сетей. Вместо этого есть свой круг друзей, хобби, развлечения.

Нету зависти чужим отношениям.

Есть ощущение избытка тепла, нежности, страсти, которым хочется поделиться. Когда хочется любви не по дефициту, а от избытка.

Хочется ходить на свидания, знакомиться с новыми людьми, рассказывать о себе и своей жизни, очаровывать и влюбляться.

Есть умение говорить "нет" и четкое понимание, что нравится. Кроме этого, присутствуют личные границы – достаточно четкие, чтобы не позволять садиться себе на голову, манипулировать или использовать. Но одновременно – гибкие, ведь в отношениях встречаются две совершенно незнакомые, разные личности и важно уметь делать шаги навстречу друг другу.

Как начать новые отношения

По словам Елена Ермоленко, первое правило – завершить старые отношения, чтобы не тянуть за собой обиды и представления о бывшем партнера. Для этого все нужно "начать с чистого листа". Не забывая при этом, что человеку нужно время, чтобы залечить душевные раны и сделать выводы из полученного опыта.

Второе – с новым партнером сближаться постепенно, познавать друг друга, чтобы понять что это за человек, насколько с ним комфортно, надежно и безопасно, совпадают ли ценности и взгляды на будущее.



Свидание / Фото eHarmony

Важно понимать, насколько подходите друг другу по 3 уровням: душа, тело, ум. Очень часто страсть ослепляет глаза, а сердце выбирает не тех. Обращай внимание не только на слова, но и на поступки. Важно, чтобы слова не расходились с действиями.

Многим трудно пережить разрыв с предыдущим партнером. Поэтому люди часто выбирают самый простой способ – залечить душевные раны и спастись от одиночества в новых отношениях. Однако будет ли это честным в отношении нового партнера?

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"Бывает, мы с головой ныряем в бурный роман, чтобы "напиться" с пьянящей чаши страсти и забыть бывшего. А в итоге наступаем на те же грабли: снова человек причинил боль, исчез без объяснений, когда завоевал. Знакомо? И многие девушки при этом винят себя, начинают копаться в себе, искать и исправлять недостатки. Наступает страх одиночества, ощущение ненужности, катастрофически падает самооценка", – рассказала психолог Елена Ермоленко.

Она добавила, что нужно сначала вылечить душевные раны, работать над самооценкой, достоинством, анализировать и завершать прошлые отношения.