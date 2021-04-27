"Не хвилюйтеся, я зміню його (її)"

Однією з головних причин того, що стосунки можуть зіпсуватися, думка, що можете змінити іншу людину, якщо будете разом.

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Це серйозна помилка, яку часто роблять несвідомо. Під час фази закоханості можна легко вірити, що це справді можливо. Наприклад, партнер курить, і вам це не подобається? "Це не має значення, він зміниться". Вам не подобається, як він одягається? "Я можу змусити його змінити це".



Конфлікти у стосунках / Фото PhillyVoice​

Усе це не дуже реалістично, адже люди зазвичай не змінюються. І примусити це зробити також не можливо. Не потрібно вступити у стосунки, чекаючи на те, що людина зміниться. Ви повинні прийняти її такою, яка вона є.

"Без тебе я ніхто"

Інша причина того, чому стосунки у постійній кризі, полягає в повній залежності від партнера. Суспільство, в якому ми живемо, вважає, що стосунки є надзвичайно важливими. Навіть гірше, ідеї та казки, які ми бачимо у фільмах, все ще популярні.

Усе це посилює страх бути самотнім. Через це емоційна залежність може знайти поле для розмноження. Не можна дозволити своєму щастя залежати від того, щоб хтось інший був поруч. Якщо вони залишать вас, чи дійсно станете ніким? А ким тоді були раніше?

Можливо, ви не знаєте, як відповісти на це, тому що завдяки своїй залежності, коли ви з кимось, ви забуваєте, хто ви є. Через це, якщо партнер залишить вас, ви будете відчувати себе втраченими.



Відчуття втраченості / Фото Toronto Sun

"Це твоя провина. Ти це знаєш"

Може здатися, що взяти на себе відповідальність за помилки, які робите, це жахлива річ. Коли щось відбувається у стосунках, ця схильність уникати вини може бути настільки сильною, що можете перекладати її на іншу людину. Без сумніву, це створює незліченні сварки між закоханими. Кожен завжди хоче мати рацію.

Бути в стосунках означає бути у команді, а в ній гравці не атакують одне одного. Намагайтеся розмовляти, співпереживати, слухати іншу точку зору і робити все це спокійно.

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Це допоможе уникнути багатьох проблем у ваших стосунках. На жаль, комунікація між партнерами іноді не найкраща, і це може зруйнувати стосунки.